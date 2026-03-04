José Sacristán: "Tengo muy en cuenta de dónde y de quién vengo"

Es la una del mediodía, José Sacristán atiende a EL CORREO GALLEGO por teléfono. Habla tras acercarle el móvil una voz de mujer que indica que el premiado actor viene "de un recado" ya que "ha ido a comprar el periódico". Don José Sacristán viaja a Galicia para interpretar 'El hijo de la cómica' el viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. En esta producción de Jesús Cimarro para Pentación, Sacristán rinde tributo a su amigo Fernando Fernán Gómez (Lima, Perú, 1921 - Madrid, 2007) con un texto suyo a partir de 'El tiempo amarillo', autobiografía del añorado intérprete y cineasta.

¿Por qué decide crear esta obra en base al libro de Fernán-Gómez?

Porque los textos son formidables. Al margen de la calidad literaria o dramática de los textos, esta obra de teatro refleja la memoria que yo tengo de su amistad y del trato que tuvo para conmigo. No solamente se basa en lo que él escribió en sus libros si no en lo que conversábamos de su vida y todo ello me parece un material formidable, de lo mejor. E insisto, no solo por su calidad dramática, sino literaria y por eso aúno dos aspectos: la satisfacción mía como actor de dar vida a unos personajes maravillosos, porque hago doce personajes, y la de hablar y contar la infancia, la adolescencia y los primeros años de la juventud de una persona a la que quise, admiré y respeté profundamente.

Da la casualidad de que estoy leyendo el libro que inspira la obra, voy por la página 200 y aún no se le cita, ¿cómo se conocieron?

Nos conocimos en el trabajo, pero nuestra amistad nace gracias a la gestión de Emma Cohen (Barcelona, 1946; Madrid, 2016) cuando hicimos Pierna creciente, falda menguante (1979, película dirigida por Javier Aguirre con guión de José Luis Dibildos y Antonio Mingote) porque ella estaba harta, porque escuchaba a Fernando hablar de mí y a mí de Fernando y, como los dos éramos muy tímidos, entonces, aunque habíamos coincidido en películas y otras cosas, a partir de la mediación de Emma, fuimos grandes amigos.

En la obra interpreta a 12 personajes, ¿equivalen a 12 momentos de la vida de Fernán Gómez?

No, la obra trata muchos más momentos de su vida, desde que nace hasta que cumple 24 años, hasta el año 1945, más o menos. Los personajes más fundamentales en su vida fueron su madre y su abuela, sin duda ninguna, y luego está toda la gente que le rodeaba y los acontecimientos que él vivió. En las páginas de El tiempo amarillo hay algo de Galdós, Baroja, Barea, sobre la mirada de Fernando sobre la España de su tiempo: el golpe de Primo de Rivera, la Guerra Civil, la posguerra....

Supongo que una de las ventajas de tener una carrera larga y laureada es que hoy puede elegir en qué proyectos participa.

Yo tengo la suerte y el privilegio, también porque me lo he currado, de que ahora puedo elegir... Hay gente y momentos en que no.... Este oficio es un oficio de inseguridades y de imprecisiones. Nunca sabes exactamente donde estás y hay mucho paro, aunque ahora hay una fuente de contratación que, logicamente, antes no existía, que son las televisiones y las plataformas y todo este mundo industrial del mundo audiovisual, pero con todo, la inseguridad es una amenaza permanente en este oficio.

Cuando hay un nexo emocional con quien centra un texto teatral, ¿ayuda a quien lo interpreta?

Es una facilidad y una especie de salvoconducto. Emocionalmente, yo me creo autorizado a contar esto por mi amistad con Fernando y para mí el vehículo es el personaje de Carlos Galván, el cómico de El viaje a ninguna parte, ese es el pretexto o el nexo de unión entre la idea que yo tengo de contar la vida de Fernando y la razón que me autoriza a hacerlo. El Fernando adulto va contando pasajes de su vida , va dando opiniones y pareceres y el público que saque sus conclusiones...

¿Qué tal cree que andamos hoy de memoria?

Yo tengo buena memoria, muy buena memoria, afortunadamente, y presumo de ello, y me gusta tener memoria. Es más, más que gustarme, cuido y tengo muy en cuenta de dónde y de quién vengo.

Al cine le ha dado un impulso el mundo de las plataformas, pero, ¿cómo ve la salud del teatro? Parece que hoy día casi hay más monólogos cómicos que montajes con teatro de texto.

Sobre eso poco puedo decir porque seguramente me faltan datos... De todas formas, al cine, las plataformas le han hecho un flaco favor porque la gente se queda en casa. Se ven más películas que nunca, pero no se va a las salas de cine como antes, logicamente, porque sería estúpido lamentarse... aunque yo me lamento porque prefiero las salas de cine. En cuanto al teatro, no te sabría decir. Hablo por mí, por mi entorno y por lo que conozco, creo que sigue habiendo una curiosidad, un interés y un deseo de salir de casa, pagar un dinero y sentarte en una butaca en un teatro, y acudir al rito, a la ceremonia de la comunicación del actor o del espectáculo con el espectador.

¿Le ha llegado alguna reacción del entorno familiar de Fernán-Gómez tras estrenar la obra?

He hablado lógicamente con sus hijos y con su ahijado, Juan Estelrich, que es quien ha hecho el decorado audiovisual, y con gente próxima y amigos comunes, y estamos todos de acuerdo en que lo que se cuenta en El hijo de la cómica tiene que ver con Fernando. No hay nada que sorprenda, pero, el gran público no tiene la menor idea de quién era el niño Fernán Gómez, ni el adolescente Fernán Gómez, ni el joven Fernán Gómez, ni sabe de sus inquietudes, dudas y miserias, y eso es justo aquello en lo que yo estaba interesado al dar a conocer esta obra.

¿Tiene proyectos nuevos más allá de esta gira teatral?

No, no.... Pentación me habla ya de estar programando el año 2027... hay ofertas, pero en el cine y la televisión ya no. No madrugo más, ni paso más frío en invierno en exteriores, ni calor en verano. El cine y la televisión son medios que necesitan un tiempo del que yo ya no dispongo. El teatro lo tengo más mano.

Entonces, se puede permitir el lujo de dedicarse de pleno a la cultura teatral....

Pero que no te quepa ninguna duda de que es un lujo y lo sé, ¡eh!, bien lo sé....

Lujo bien merecido, por cierto.

Bueno, creo que sí.

Es curioso, usted coge el carromato y va a hacer teatro igual en Narón, que a Santiago, y no hay dolor de piernas que le pare, debe ser una gran pulsión la que siente...

Sí, la madre naturaleza, hasta ahora... se va portando, ¿no? No te puedo garantizar que esa sintomatología a la que tú aludes permanezca, pero, de momento ahí vamos. Come decía Fernando Fernán Gómez: ‘vamos durando’.