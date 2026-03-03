Cuidado del mar y teatro familiar con ‘Abuelo Ado’

El teatro como herramienta para fomentar el respeto por los océanos y despertar, desde la infancia, una conciencia ecológica. Esos son algunos de los objetivos con los que se sube al escenario la entrañable pieza de teatro infantil y familiar Abuelo Ado, que llega al Espacio La Granja de la mano de Ana Raquel Rodríguez con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la escena. La cita tendrá lugar el viernes, a las 18:00 horas, cuando el escenario capitalino se transformará en un colorido mundo marino con el fin de dar visibilidad a la importancia del cuidado de los océanos y mares. Las entradas están disponibles en la página web del recinto y en la taquilla el día de la función, al precio de cinco euros.

Abuelo Ado es una pieza llena de color y vitalidad que pretende despertar curiosidad por el mar en el público infantil desde edades tempranas. El abuelo Ado vive en un faro y le encanta contar historias, pero su favorita es la de cómo conoció a Balleno, su mejor amigo, un personaje único e inspirador. Ado encontró a Balleno en apuros, varado en la orilla, y no dudó en ayudarlo a regresar al mar. A partir de aquella acción, se forjó una amistad para toda la vida y, desde entonces, cada año vuelven a encontrarse para ponerse al día, compartir lo que han vivido y su mutua admiración por lo que sucede en los océanos.

Las familias asistentes podrán disfrutar de esta propuesta que celebra la importancia de cuidar el mar y cómo cada pequeña acción puede marcar la diferencia. Se trata de un espectáculo lúdico e interactivo que brinda la oportunidad de transformar el mundo en un lugar mejor, en el que la amistad, la empatía, la colaboración y la imaginación cobran un papel especial.

En concreto, este proyecto puesto en marcha por Raquel Rodríguez es «una apuesta personal cuyo objetivo principal es dar visibilidad a la importancia del cuidado de nuestros mares y océanos, vitales para la supervivencia de la especie humana», indica la creadora, quien cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en ámbitos como la dirección de arte, el diseño de indumentaria y la ambientación de espacios para el teatro, la danza, la televisión, los festivales, eventos y publicidad. Esta pieza, además, ha sido concebida para poder adaptar su formato a las aulas de un colegio, a salones de actos en centros escolares, bibliotecas y espacios abiertos o acotados, por lo que acepta multitud de puestas en escena.

Por su parte, Adolfo Vargas Lasarte, quien interpreta al abuelo Ado, es un bailarín y actor tinerfeño que cuenta con una larga trayectoria internacional. Completó su preparación en la Escuela Mudra de Maurice Béjart en Bruselas mientras trabajaba con Cesc Gelabert y Lindsay Kemp. En esta ocasión, vuelve a los escenarios canarios para poner el foco en el cuidado del medioambiente, dando vida a Abuelo Ado, un viejo farero sabio, curioso y cercano.