Saurom ofrece un concierto este sábado en el Espacio Aguere Cultural de La Laguna

La banda andaluza de rock-folk Saurom actúa este sábado en el Espacio Aguere Cultural, tras cumplir 29 años de historia y celebrarlo con la publicación de dos álbumes, Mester de Juglaría y El Pájaro Fantasma, presentó en 2025 su último disco, El Principito, basado en el famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry, que le está llevando a realizar grandes presentaciones por toda la geografía española y por América, desde el Movistar Arena de Madrid hasta la Arena Ciudad de México, con llenos absolutos y shows impresionantes. Una gira histórica que se extenderá hasta finales de 2026 por más de 20 países. La formación integrada por Miguel Ángel Franco (voz y coros); Antonio Ruiz (batería); Raúl Rueda (guitarra, solista, acústica, mandolina y bajo); José A. Gallardo (bajo); Santi Carrasco (teclados, whistles, acordeón y coros) y Narci Lara (guitarras, coros, gaita, violín, ocarina, whistles y flauta travesera) ofrecerá un concierto, a partir de las 20:30 horas, en el emblemático espacio cultural lagunero.

Saurom es un grupo español de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, a destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales.

Tres décadas sobre los escenarios

El grupo se funda el 1 de septiembre de 1996, por los músicos Narci Lara y Antonio Ruiz. Han realizado más de 20 giras por España, 14 por América (Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos...) y han tocado en diversos festivales de Portugal, Italia, América y España. La banda ha participado en los más grandes festivales españoles como Viña-Rock, Leyendas del Rock, Lorca Rock, Rock Imperium, Rock Fest Barcelona, Metalway, etc.

El 9 de abril de 2016 el grupo, celebrando sus 20 años de historia, organiza un concierto especial en el histórico Real Teatro de Las Cortes, de su ciudad natal, San Fernando. Dicho espectáculo se graba para la posteridad y se edita en formato DVD más doble CD en directo bajo el título 20...Al Mundo de los Sueños, usando un juego de palabras en clara referencia a la fecha del aniversario. El trabajo final resulta ser majestuoso, aderezado con las colaboraciones del Coro Nova Nerta de Jerez de la Frontera, la participación de un nutrido número de actores, acróbatas, malabaristas, bailarines... así como la aportación de antiguos miembros de la formación que fueron invitados para la ocasión.

También con motivo de su 20 cumpleaños, el escritor Enrique Montiel de Arnaiz, publica en mayo de 2017 una extensa biografía sobre el grupo llamada Leyenda de Juglares, con 530 páginas, más de 200 fotos inéditas a todo color y portada hecha a mano por el portadista y dibujante habitual del grupo, Daniel López. La biografía supone un gran éxito, tanto para el público como para la crítica, publicándose hasta la fecha cuatro ediciones.

Primer trabajo en acústico

El 5 de diciembre de 2017 el grupo publica su primer disco en formato acústico en su totalidad, llamado La Magia de la luna. Estamos ante un álbum muy elaborado y detallista. El trabajo ha supuesto un enfoque muy distinto y plural a la hora de reelaborar la música, las melodías, y las armonías vocales. Con ello demuestran, una vez más, su constante evolución e inquietud como grupo y como músicos, a nivel individual, y el gran abanico de posibilidades que puede ofrecer una banda tan dinámica.

En 2020 editan su álbum Música y en 2022, celebrando su 25º Aniversario, un cuádruple álbum con la participación de más de 60 bandas de diversos países del mundo que les Biografía & Discografía saurom.com 2 rinden tributo. Entre otros grupos se encuentran Medina Azagara, Mago de Oz o los suecos Therion.

Larga gira por España y América

En 2023 la banda publica su undécimo álbum de estudio, El Pájaro Fantasma, el cual les permite emprender una nueva gira por España y América de más de ochenta fechas. El tour comenzó en el estadio Arena de Ciudad de México el 22 de abril de 2023 y se extiene hasta diciembre de 2024 por países como Grecia, Turquía, España, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras…

En 2025 la banda presentó su nuevo álbum El Principito en el Palacio de los Deportes de Madrid (Movistar Arena) ante más de 8.000 personas, en la Arena de Ciudad de México ante más de 10.000 personas y en el Saurom Juglar Fest de Santiago de Chile, festival con su propio nombre y donde el grupo actuó dos noches seguidas en dos llenos indiscutibles. A partir de ahí viajarán por más de veinte países y tocarán en los recintos más emblemáticos y en los mejores festivales de España y América durante la gira, que durará hasta finales de 2026.