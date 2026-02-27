Falleciemiento
Muere a los 62 años Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', en un trágico incendio
El intérprete falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un fuego en un granero
Carlos Merenciano
El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel en 'The Wire', ha fallecido a los 62 años tras un incendio accidental en un granero. La noticia ha sido adelantada por el medio estadounidense TMZ, que ha detallado las circunstancias del suceso.
Según ha informado el citado medio, Brown murió el pasado martes por inhalación de humo, lo que hace pensar a la familia que no sufrió las graves quemaduras provocadas por el fuego. La oficina del médico forense jefe de Maryland confirmó a TMZ que la causa oficial de la muerte fue “lesión térmica difusa e inhalación de humo”, y que se ha determinado como accidente.
De acuerdo con la información, el incendio se originó después de que el actor entrara en el granero para arrancar un vehículo con pinzas. Minutos más tarde, pidió un extintor a un familiar, pero cuando lograron llegar al lugar, el edificio ya estaba envuelto en llamas. Su esposa sufrió quemaduras graves al intentar rescatarlo.
Además de su participación en ‘The Wire’, Brown tuvo papeles destacados en series como ‘Law & Order: SVU’ y ‘We Own This City’. Su representante, Albert Bramante, declaró a TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él". La familia prepara ahora un servicio funeral para despedir al actor, que era testigo de Jehová.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026
- Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife