Bryan Adams recalará este año en siete ciudades españolas con la gira 'Roll With The Punches 2026'

El cantante Bryan Adams vuelve a España este año con la gira 'Roll With The Punches 2026', que recalará en siete ciudades del país durante el próximo mes de noviembre.

Así, tras actuar el 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia; el sábado 7 de noviembre subirá al escenario del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza; y al día siguiente, 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

El 10 de noviembre estará en el Movistar Arena de Madrid; el día 13 en el Bizkaia Arena-BEC! de Bilbao; el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona; y el día 16 en el Coliseum de A Coruña.

Los conciertos en España forman parte de una gira europea que dará comienzo el 27 de septiembre en Riga (Letonia).

Para las fechas españolas, las entradas estarán a la venta el viernes 6 de marzo a las 10.00 horas a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio irá desde 43 euros en grada a los 62 euros para las de pista, aunque depende de la ciudad.

Nominado al premio JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año, el disco ofrece una mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra crudos y composiciones que combinan temas potentes y pegadizos con momentos reflexivos que han definido la carrera del artista.

Las nuevas canciones ya se han escuchado en sus conciertos junto a clásicos atemporales como 'Summer of '69', 'Heaven', 'Run to You' y '(Everything I Do) I Do It For You'.