'Scream 7', animación japonesa y la vuelta de Ana Belén destacan en los estrenos de cine

Los estrenos de cine de la semana traen 'Scream 7', última entrega de esta saga de asesinos psicópatas enmascarados que llega a las pantallas junto a 'Scarlet', filme de animación, venganza y redención del japonés Mamoru Hosoda, además de la nueva película de Ana Belén, 'Islas'.

'Scream 7', sangre y terror a borbotones

En esta entrega dirigida por Kevin Williamson (guionista y creador de los personajes originales de la franquicia), un nuevo asesino 'ghostface' (cara de fantasma) llega a un pueblo aparentemente tranquilo donde Sidney Prescott (que vuelve a estar interpretada por Neve Campbell), ahora madre, deberá proteger a su hija.

Caras conocidas como las de Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding o Joel McHale regresan para enfrentarse a una escalofriante y brutal ola de asesinatos.

'Scarlet', fantasía y aventura de una princesa guerrera

Del director de animación japonés Mamoru Hosoda (nominado al Oscar en 2019 por 'Mirai, mi hermana pequeña' y a la Concha de Oro por 'El niño y la bestia' en 2015), este filme une fantasía y aventura en una historia sobre una princesa guerrera que, tras no conseguir vengar la muerte de su padre, despierta en un mundo moderno donde conoce a un joven que la ayuda a sanar y reconsiderar su destino.

'Islas', un drama íntimo con Ana Belén

Firmada por la argentina Marina Seresesky ('Lo nunca visto'), esta coproducción es la vuelta a la gran pantalla de Ana Belén, que protagoniza su primera película tras años volcada en el teatro y la música.

Manuel Vega ('Fragmentos'), Eva Llorach ('Quién te cantará') y Elena Zurita en un drama íntimo ambientado en un hotel decadente donde coinciden personajes con historias de desesperanza, oportunidad y soledad.

'Los miserables: El origen', primeros pasos de Jean Valjean

Dirigida por el francés Éric Besnard ('La Primera Escuela'), esta precuela ambientada en Francia de 1815 narra los primeros pasos del héroe de Victor Hugo Jean Valjean, un hombre liberado tras casi veinte años de prisión que lucha por encontrar su lugar en un mundo que lo rechaza. Con Grégory Gadebois ('Delicioso') en el papel principal acompañado de Bernard Campan ('Mentes maravillosas') y Alexandra Lamy ('La Primera Escuela'), e Isabelle Carré ('Delicioso').

'Sorry, Baby', drama premiado de Eva Victor

La estadounidense Eva Victor escribe, dirige y protagoniza este drama con toques de comedia premiado en festivales como Sundance y la Seminci. Una historia sobre cómo recuperar el equilibrio después de que te hayan quitado el suelo bajo los pies en la que aparecen además Naomi Ackie ('Lady Macbeth') y Lucas Hedges ('Manchester frente al mar'), entre otros.

'Orwell: 2+2=5', un documental contra el totalitarismo

El cineasta haitiano Raoul Peck, conocido por obras como 'I Am Not Your Negro', ha dirigido 'Orwell: 2+2=5', un documental que es a la vez un alegato contra el totalitarismo, un inventario de los grandes problemas de nuestro tiempo y un repaso al pensamiento del autor de '1984'.

'EPIC: Elvis Presley in Concert', documental-concierto

Este documental-concierto de Baz Luhrmann ('Moulin Rouge') gira en torno al legado musical de Elvis Presley, con fragmentos restaurados de actuaciones y material inédito del rey del rock.

'Manas', retrato de la violencia sexual contra niñas brasileñas

Con 'Manas', la cineasta brasileña Marianna Brennand Fortes lleva al cine la violencia sexual sistémica que sufren mujeres y niñas en Brasil y que, en contextos de aislamiento y desprotección institucional, apenas encuentra vías de denuncia. Una realidad que la película, candidata al Goya a Mejor Película Iberoamericana, aborda a partir de casos reales en la isla de Marajó.

'La residencIA', un drama francés con la nueva tecnología

Este thriller de ciencia ficción dirigido por el francés Yann Gozlan ('Black Box') explora la frontera entre la creatividad humana y la inteligencia artificial en una residencia de artistas de vanguardia dirigida por la inquietante presencia de una IA.

'Hasta la montaña', abandonar la ciudad

Dirigida por la canadiense Sophie Deraspe ('Antigone'), esta road-movie sigue a un joven publicista de Montreal interpretado por Félix-Antoine Duval que abandona la ciudad para convertirse en pastor en las montañas francesas.

'Chirp, el investigador de Honey Hills', animación rusa

Película animada de aventuras dirigida por Grigoriy Vozhakin que presenta a una ardilla detective que debe resolver un misterio para limpiar su nombre y salvar su comunidad.

'Idilia', ópera prima de los Hermanos Sepúlveda

Esta película de ciencia ficción es la ópera prima de los hermanos Javier Canales Sepúlveda y José Taltavull Sepúlveda. Cuenta con Norma Ruiz ('La que se avecina'), Andrew Tarbet ('Exodus: Gods and Kings') y Raúl Prieto ('La chica de nieve'), entre otros, y narra la historia de una asociación llamada IDILIA, que se dedica a reclutar niños con altas capacidades intelectuales con la finalidad, presuntamente, de ofrecer alternativas para construir un futuro mejor.