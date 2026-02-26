Más de 50 actividades para el Tenerife Noir más internacional

El próximo miércoles, día 4 de marzo, arrancará el programa de la edición número once del Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife Noir. Más de medio centenar de actividades se desplegarán a lo largo de dos semanas con una agenda que se articula en torno a dos grandes bloques: los aniversarios y las fronteras de un género que cada día gana más adeptos.

El Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias -una de las sedes del festival- acogió ayer la presentación oficial de un certamen que cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de las instituciones. Hasta el 15 de marzo, fecha en la que está previsto el cierre del programa, se combinarán las presentaciones literarias con otras actividades vinculadas con el cine, la música, la docencia y la gastronomía. El festival ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar una envidiable relevancia nacional y una proyección internacional que se aprecia, de hecho, en la talla de sus invitados de este año.

Si el año pasado fue Frank Miller el que encandiló a los asistentes al Tenerife Noir, este 2026 pasarán por las Isla unos invitados de lujo que, si bien no son autores del género, sí que dialogan con él en aspectos como los temas a tratar o la estructura creativa. Son la premio Nobel Olga Tokarczuk; el premio Pulitzer Nathan Thrall y el recientemente galardonado con el Nadal David Uclés. Sobre los aniversarios que se conmemorarán este 2026 en el festival, el cuarenta parece ser el número de la suerte en esta ocasión. El equipo del Tenerife Noir conmemorará los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, David Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment . De hecho Howard Chaykin, responsable de la famosa miniserie, también estará en Tenerife para recibir el premio Negra y Criminal. También se esperan otros invitados de calado como Espido Freire (que tendrá su propio taller titulado Anatomía de un Asesinato), Rosa Huertas, Carlos Zanón o Francisco Bescós, por poner tan solo algunos ejemplos.

A la extensa oferta literaria se une una propuesta musical con «sello noir». Tras el aforo completo de los espacios en la edición anterior con la participación de la japonesa Yoko Kanno en los conciertos Cowboy Bebop Live, este año llega, en exclusiva en España, Inside The Matrix de Juno Reactor. Este proyecto musical, liderado por Ben Watkins, fusiona la electrónica, la percusión tribal y la épica audiovisual para crear una música intensa, física y envolvente. Seña de identidad que esta banda británica supo trasladar a la trepidante saga Matrix, un neonoir que ya es todo un clásico y donde la música fue clave para hacer viajar al espectador hacia un futuro distópico donde la humanidad vive atrapada sin saberlo. Los conciertos serán el 6 de marzo en el Teatro Leal y el 7 en el Teatro Guiniguada.

El teatro también tiene su hueco con una propuesta que recupera a uno de los autores más importantes de las Islas, el tinerfeño Luis Alemany. El interrogatorio, que así se llama la obra, se podrá ver el próximo viernes día 6 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología y a un precio de tan solo cinco euros.

Es necesario recordar que este certamen literario tiene su propio congreso internacional de investitación sobre el género que cuenta con la participación de la ULL a través de su Cátedra Cultural Antonio Lozano. Todo esto acompañado de recreaciones históricas en la vía pública, su propia sección gastronómica, el certamen CineXpress (del que el próximo día 4 se dará a conocer el tema) y un premio para cuentos inéditos.

Toda la información sobre la programación está disponible a través de la página www.tenerifenoir.com y es necesario recordar que algunas de las actividades tienen sus aforos limitados o requieren de la compra de una entrada.

La programación se repartirá entre varios espacios, municipios e islas. En Santa Cruz de Tenerife, además de en la Fundación CajaCanarias, habrá actividades en el TEA, La Granja, la Fundación Cine + Cómics y en el Mercado Nuestra Señora de África. En La Laguna, además de en la Universidad, se incluyen espacios como la Librería El Refugio, el Paraninfo y el Teatro Leal. Habrá, asimismo, programación en el Centro Cultural de El Sauzal y en la librería El Barco de Papel. Finalmente, en Gran Canaria, el Tenerife Noir hará escala en el Teatro Guiniguada.