Young P, el productor canario que acompaña a Lucho RK y fue telonero de Quevedo

Ir a contracorriente es un acto de valentía que pocas personas se atreven a ejecutar cuando el mapa de la vida parece ya trazado por otros: colegio, instituto, universidad. En una sociedad donde los títulos académicos parecen -o parecían- ser el único salvoconducto hacia el éxito, decidir que el aula ya no es tu lugar requiere de un ser tan echadito palante, tan sin miedo (parafraseando a la escritora canaria Andrea Abreu) que no es una decisión habitual en jóvenes que están por terminar bachillerato. El artista tinerfeño Young P (Pablo Hernández) es el ejemplo vivo de que, a veces, salirse del camino marcado es la única forma de encontrarse a uno mismo. Con apenas 18 años, mientras sus compañeros se matriculaban en diferentes carreras, él decidió jugárselo todo a una sola carta: la creación musical. Y le salió bien.

La relación de Young P con la música no nace de una temprana inquietud creativa que el conservatorio no pudo domesticar, ya que desde muy pequeño veía a su hermano -el hoy reconocido artista St. Pedro- tocar con su grupo. A los seis años, Young P empezó a tocar la trompeta entre partituras, pero pronto sintió que algo no encajaba. «¿Qué dificultad tenía tocar algo que ya estaba hecho? Me tiraba más lo de crear», expresa, dejando ver una chispa que empezó a prender a los 16 años, cuando descubrió un programa para crear bases. Desde ahí, ha recorrido una senda que lo ha llevado a trabajar codo con codo con artistas de la industria como Lucho RK, Anuel AA, Cruz Cafuné, Maikel Delacalle o Chanel, entre otros.

Young P siempre fue, en sus palabras, «un pibe de notas bien», lo que hizo que su decisión fuera aún más chocante para su entorno. Ver a su círculo cercano emprender el camino académico tradicional generó un contraste inevitable, pero su convicción era absoluta: «¿Qué hago? ¿Estudiar? Me la voy a jugar a lo que me gusta», se planteó. Así, cambió las aulas por el trabajo de campo, las redes sociales y el contacto directo con los artistas.

Explosión musical en las Islas

Esta apuesta vital coincidió con un fenómeno que él ya presentía: la explosión de la música urbana en Canarias. Para Young P, este boom era «algo que se veía venir», una sensación compartida por figuras del sector que ya hablaban de que Canarias podía ser el nuevo Puerto Rico. En ese contexto, su encuentro con Lucho en una fiesta en Gran Canaria marcó un antes y un después: lo que empezó en discotecas con una pequeña audiencia, ha desembocado en estar en escenarios frente a miles de rostros, una evolución tan vertiginosa que el propio productor no puede evitar la emoción.

«Lloré en el concierto el otro día. Me acuerdo de verlo cantar para 40 personas, ahora estaba cantando para 12.000», manifiesta, en relación al show del pasado 14 de febrero de Lucho RK y La Pantera en Madrid.

La ¿inivisibilidad? del productor

Con respecto a la figura del productor, Young P identifica dos perfiles: el que prefiere ser la figura invisible detrás del ordenador, como Uve en Tenerife, y el que, como él, busca construir una marca personal. Para Hernández, este reconocimiento es estratégico ya que, al ser también Dj, necesita que el público identifique su trabajo para poder vender tickets y colaborar con artistas de mayor envergadura.

Con el objetivo de juntar las dos facetas que lo definen como artista, la de Dj y la de productor, Young P se encuentra trabajando en un álbum que pueda reflejar ambas vertientes: Dualidad.

En este trabajo discográfico, que se espera para antes de verano, el tinerfeño se propone sacar a los artistas de su zona de confort para sumergirlos en los géneros que suele pinchar como Dj, el latin tech y el afro house. Tras un primer adelanto con Maikel Delacalle publicado hace pocos días bajo el título de Pecado, el proyecto promete una proyección internacional con colaboraciones que trascienden las fronteras españolas.

A pesar de haber teloneado a gigantes como Quevedo ante 20.000 personas, Young P mantiene los pies en la tierra gracias a sus vínculos personales, como su relación con Lucho RK. «Es como cuando quedas con un amigo para jugar a la play, pero lo mismo pero para hacer música y dar un concierto». Desde su punto de vista, esta autenticidad es la clave para sobrevivir en un panorama musical que hoy más que nunca exige frescura e innovación. «El reguetón o el trap, ya están muy escuchados. Ahora hay gente que vuelve al merengue, al jazz, a Frank Sinatra. Si vas a copiar algo, la industria te va a escachar», sentencia, a modo de consejo para los artistas más emergentes.

Mirando hacia el futuro, el joven artista no se obsesiona con las cifras de oyentes mensuales o con aspiraciones materiales: su ambición pasa por seguir disfrutando de la música con sus amigos y poder vivir de su pasión. Un privilegio que ya habita y que no da por sentado: «Somos afortunados», concluye.