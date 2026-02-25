Goya 2026
Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: de 'Thelma & Louise' al Oscar y su apoyo a la flotilla
La actriz recibirá el Goya Internacional este sábado en Barcelona
Dúnia Drudis Picazos
Nueve nominaciones a los Globos de Oro, cinco candidaturas en los Óscar –y uno que se llevó a casa por 'Pena de Muerte'–, un premio BAFTA, galardones en Cannes y Sitges; y ahora también un premio Goya. Susan Sarandon acumula una larga lista de reconocimientos y homenajes por su larga y exitosa trayectoria profesional. De esta manera, la Academia del Cine reconoce su trabajo con el Goya Internacional 2026 por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood".
La actriz debutó en el cine en el 1970 con 'Joe, ciudadano americano' y pronto llegó a las pantallas de todo el mundo con su interpretación de Janet Weiss en 'The Rocky Horror Show' (1975), la adaptación cinematográfica de la cómica obra de teatro musical.
Así, a lo largo de los años se hizo reconocida con papeles en películas como 'Atlantic City' (1980), 'El ansia' (1983), junto a David Bowie –con quien tuvo un breve romance en el momento– o el hito 'Thelma & Louise' (1991), que fue todo un éxito taquillero en los noventa y que muchos criticaron por su perspectiva feminista.
Su faceta más activista
Sin embargo, la figura de Sarandon va más allá del cine. La actriz se ha pronunciado siempre en causas sociales y ha reivindicado sus ideales. Sin ir más lejos, la intérprete mostró su apoyo a la Flotilla que salía desde Barcelona hacia Gaza. Además, en 2018, la actriz fue detenida durante varias horas después de participar en una manifestación contra las políticas migratorias de Donald Trump.
Pero en el activismo no todo es bonito. Durante una protesta contra el genocidio de Gaza en 2023, Sarandon aseguró: "Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en estos momentos y está experimentando lo que se siente ser musulmán en este país, tan a menudo sometidos a la violencia". Este comentario provocó muchos cambios en su vida, tanto profesional como personal: “He perdido trabajo, amigos y familia”, explicaba la actriz en una entrevista a 'Variety', ya que, tras su comentario, su agencia de talentos, encabezada por Jeremy Zimmer –que es judío– cortó lazos con ella.
De todos modos, la actriz ha vuelto a la gran pantalla, y, de hecho, el año pasado protagonizó la película 'Nonnas', publicada en Netflix.
