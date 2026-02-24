Fallecimiento
Muere el actor Robert Carradine, estrella de la serie 'Lizzie McGuire', a los 71 años
El actor, hijo de John Carradine y hermano de David y Keith Carradine, se quitó la vida tras luchar durante dos décadas con un trastorno de bipolaridad
Carlos Merenciano
El actor estadounidense Robert Carradine ha fallecido a los 71 años. Conocido por títulos como 'La revancha de los novatos', 'Forajidos de leyenda' y la serie 'Lizzie McGuire', el intérprete se quitó la vida tras una larga batalla contra el trastorno bipolar, según ha confirmado su familia en un comunicado remitido a medios estadounidenses.
En el comunicado lanzado para anunciar su muerte, sus allegados destacan su carácter cercano y su papel dentro del conocido clan artístico de los Carradine: “En un mundo que puede parecer oscuro, Bobby siempre fue un rayo de luz para quienes le rodeaban”. También quisieron visibilizar su enfermedad: “Queremos reconocer su valiente lucha durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar y esperamos que su historia ayude a combatir el estigma que rodea a la salud mental”. Su hermano, el también actor Keith Carradine, subrayó: “No hay vergüenza en ello”, definiendo a su hermano como alguien profundamente talentoso.
Nacido el 24 de marzo de 1954, era hijo del actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine. Debutó en el cine en 1972 junto a John Wayne en ‘Los Cowboys’. Posteriormente trabajó en películas como ‘El regreso’, antes de alcanzar gran popularidad en los años ochenta con su papel de Lewis Skolnick en ‘La revancha de los novatos’, convertida en una de las comedias más recordadas de la década.
A finales de los 90 y principios de los 2000 se hizo muy popular entre el público infantil por protagonizar la serie 'Lizzie McGuire' en Disney Channel. Esto le llevó a grabar una película sobre la serie en el año 2003, y aunque Disney+ estuvo a punto de producir un reboot de la mítica serie hace unos años, el proyecto finalmente se paralizó después de grabar los dos primeros episodios.
