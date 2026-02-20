Samuel Ramos Manzano, nuevo director artístico del Festival Internacional de Música de Canarias

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que preside la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha designado este viernes 20 de febrero a Samuel Ramos Manzano como nuevo director artístico del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), abriendo una nueva etapa en la dirección del principal proyecto musical del Archipiélago.

Ramos ha compaginado desde 2023 las labores de adjunto a la dirección artística del FIMC con las de coordinador del Festival Contemporáneo, trabajando codo con codo con su antecesor en el cargo Jorge Perdigón. En este periodo ha asumido responsabilidades en planificación, producción, coordinación de equipos y gestión presupuestaria, participando de forma directa en la estructura operativa del certamen.

Licenciado en Historia, titulado superior en Música en la especialidad de Composición y con formación de posgrado en Viena, además de un máster en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, su perfil combina trayectoria artística, experiencia en gestión cultural y conocimiento interno del funcionamiento técnico y administrativo del Festival. Su designación se inscribe en una línea de continuidad que refuerza el carácter estratégico del FIMC dentro de la política cultural del archipiélago, en un proyecto que no solo tiene proyección internacional, sino que constituye una herramienta esencial para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones en todas las islas.

En este sentido, Machín ha señalado que la decisión responde a la voluntad de asegurar la estabilidad y el desarrollo del Festival con una dirección solvente, conocedora del proyecto y capaz de afrontar sus retos con rigor. La consejera subrayó que el FIMC “es una referencia cultural de Canarias y un instrumento de proyección internacional, pero también una herramienta esencial para garantizar que la música llegue en igualdad de condiciones a todas las islas”. Añadió además que “construir cultura en un territorio geográficamente fragmentado exige planificación, coordinación y una acción pública que homogeneice el acceso a las distintas manifestaciones artísticas, y el Festival es una expresión clara de esa responsabilidad”