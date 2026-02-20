José Manuel Nieves, divulgador científico: "La Luna va a ser el puerto espacial de la Tierra, nos permitirá ir más lejos. Si no, es complicado ir a Marte"

José Manuel Nieves pone voz a los últimos descubrimientos en astrofísica, geología o paleontología que publican las revistas científicas. Es el traductor, a la lengua popular, de los hallazgos que cambian -y cambiarán aún más- nuestra realidad. Periodista en ABC especializado en Tecnología y Ciencia, se ha consolidado como un referente en el podcast con Materia Oscura y A´tomos y Bits, de la Agencia EFE. Tras décadas siguiendo la información en este campo, hoy es capaz de hablar con certezas del mundo que se abre ante nuestros pies: "La minería espacial va a ser el negocio de la segunda mitad de este siglo y del siguiente, serán las nuevas megafortunas"

¿Por qué se considera la luna como el octavo continente?

Muchos científicos y agencias espaciales la llaman así. Es el octavo porque en el habla inglesa hay siete continentes, ya que cuentan a las Américas como dos, y por eso es el octavo. Si lo piensas bien, hoy la Luna está igual de cerca de lo que estaba América en el siglo XV y XVI; es decir, es otro mundo. De hecho, a América le llamaban el Nuevo Mundo.

¿Estamos en el inicio de una nueva era, con bases permanentes allí?

El proceso de "conquista" va a seguir los mismos pasos: primero exploración, que ya la hemos hecho, con las primeras naves del proyecto Apolo. Ahora tenemos un plan muchísimo más serio y mucho más preparado, pero ya no es para ir, darse una vuelta y volver; ahora ya es para quedarse. Estamos en el inicio de una nueva era en la investigación para fijar allí bases permanentes. Esta nueva era va a ser real para que podamos ir a la Luna de manera casi normal.

¿Cómo comparas el esfuerzo actual con el programa Apolo de los años 60?

Toda la industria se está preparando. Si volvemos al Apolo, cuando Kennedy dio su famoso discurso en 1961 diciendo que tenemos que ir a la Luna antes del final de la década, la única experiencia que tenía Estados Unidos en vuelos espaciales era un vuelo suborbital de 15 minutos que hizo Alan Shepard en un cohete; no tenían nada más. En ocho años montaron todo el programa, diseñaron las naves, trajes, órbitas y trayectorias. Es una barbaridad, además solo para llegar antes que los rusos. Armstrong se tiró un par de horas allí y de las doce personas que fueron en estas misiones, el que más estuvo fue la Apolo 17, que pasó 20 horas allí. Todo este esfuerzo de ocho años y costosísimo -al cambio de hoy serían 250.000 millones de dólares- lo hizo solo un país. Después de eso ya no se hizo nada más porque era demasiado caro; ya habían demostrado que se podía ir.

Y ahora es ya una cuestión internacional.

Son muchos países los que están detrás. Hay un montón de industria preparándose para eso porque los beneficios económicos de ir a la Luna son enormes. Hay un informe de una consultora importante que dice que el primer trillonario en dólares de la historia va a ser una empresa espacial, no una tecnológica. Esa es la gran diferencia, además de que la intención ahora es ir para quedarse. A los que siguen con teorías de la conspiración de que ni siquiera fuimos, pueden comprar con unos miles de euros y un permiso un láser de alta potencia que puede rebotar en los espejos que dejaron los astronautas y que aún se usan para medir la distancia de la Tierra, monitorizados constantemente.

"Un asteroide pequeño de 50 metros tiene un beneficio potencial de 500.000 millones de dólares"

¿Cuál es el fin de establecernos allí? ¿Qué ofrece el octavo continente?

Primero porque la Luna tiene que ser el puerto espacial de la Tierra, que nos va a permitir ir más lejos. Si no vamos primero a la Luna es muy complicado que podamos ir a Marte. Lanzar cohetes desde la Tierra es una cosa carísima, ya que la gravedad es muy grande y superarla es costoso. Para superar la velocidad de escape de la Tierra se necesitan 10,2 km por segundo; cualquier cosa que lances a menos velocidad cae como si fuera una piedra. Para acelerar un cohete de toneladas a esa velocidad hace falta una potencia brutal. Por eso las misiones espaciales son solo una puntita, que es la carga útil o donde van los astronautas, y todo lo demás -60 o 100 metros de cohete- son propulsores y combustible. Imagínate para un viaje a Marte, donde tienes llevar todo lo que necesitas (agua, combustible, suministros) para una misión de un año. Es impensable. Lo que hay que hacer es montar una base en la Luna y construir allí, donde la gravedad es seis veces menor. Podrás hacer naves mucho más grandes, a mucho menos coste y lanzarlas desde allí directamente.

Antes fue una carrera espacial, pero ahora es económica, ¿no es así?

Sí, la segunda gran razón son los recursos. Ya hay un montón de empresas que tienen incluso sondas para ir a un asteroide concreto, porque la minería espacial va a ser el negocio de la segunda mitad de este siglo y el siguiente; las grandes megafortunas. Hoy, algunas grandes fortunas vienen de la industria del carbón del siglo XIX, como los Krupp alemanes. Pues las grandes fortunas del siglo XXI van a ser las de la minería espacial. Se han calculado que asteroides hay cientos de miles, incluso millones, y los que tenemos más cerca están en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Uno pequeño de 50 metros -el más grande tiene 1000 km de diámetro- tiene un beneficio potencial de 500.000 millones de dólares. Y hay un asteroide al que la NASA le ha mandado la nace Psyche que es de un material sólido y duro, probablemente un trozo de núcleo de un planeta antiguo que explotó y tiene una cantidad enorme de hierro, níquel y metales preciosos. Solo ese asteroide tiene un valor estimado de 10 trillones de dólares.

Superficie de la Luna en una iamgen captada por el Apolo 13. / NASA

Es una cifra astronómica, entiendo que el punto de partida es la Luna, como decía...

10 trillones de dólares es miles de veces la economía mundial. Para explotarlo necesitas ir a la Luna, tener una nave minera capaz de ir a los asteroides y volver cargada, eso desde la Tierra es inviable. El interés de la Luna, además, aumenta porque en el propio satélite hay agua en forma de hielo, en los cráteres profundos donde no da la luz del sol desde hace miles de años. Ese hielo, con electrólisis, separa el agua en hidrógeno y ozígeno: eso vale más que el oro. El hidrógeno es uno de los mejores combustibles para cohetes y el oxígeno servirá para que los astronautas respiren. El cohete SLS de Artemis 2 lleva hidrógeno líquido.

Y a eso se suma el resto de materiales que interesan a nuestra economía.

Como las tierras raras, que hay miles de depósitos y en la Tierra son muy sucias para extraer, además de difíciles y escasas. Sobre todo, hay un isótopo, el Helio-3, que nos envía el Sol continuamente a través del viento solar. En la Tierra no llega porque la atmósfera lo disuelve, pero en la Luna se va depositando y resulta que es el mejor combustible para los futuros hornos de fusión nuclear; es el sueño de los físicos. Hay unas reservas calculadas de más de un millón de toneladas, lo que significa siglos enteros de energía limpia para la Tierra. Solo con 25 toneladas de Helio-3 en un reactor de fusión puedes suministrar toda la energía que necesita Estados Unidos en un año. No son pocos motivos para volver.

Como divulgador, ¿siente que la sociedad le da la espalda a todo este conocimiento?

No todo el mundo, pero en general vivimos completamente al margen. Sin embargo, tener colonias en la Luna significa que habrá gente allí permanentemente y van a necesitar de todo. Eso necesita diseñar específicamente cada objeto. No es lo mismo un váter en la luna que en la Tierra. Ya en los 60, solo para dar un paseo allí, obligó a desarrollar cosas que no existían, como los trajes ignífugos, relojes digitales, herramientas con batería Black&Decker o el velcro. Esa industria espacial ya ha florecido y están dedicados a ver los hábitats, ropas, muebles o alimentación que se necesitará. Es una industria transversal que lo va a ocupar todo. Efectivamente la sociedad está al margen, pero no hay nada secreto; está todo ahí. Hay empresas que ya se dedican a la minería espacial y ha habido que modificar las leyes para que eso sea posible.

Porque eso plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo se regula el espacio?

El Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 dice que el espacio no es de nadie; la Luna no se la puede apropiar un país. Pero se han hecho modificaciones, como las de Barack Obama o los recientes Acuerdos Artemisa, que dicen que el asteroide no es tuyo, pero si eres capaz de llegar y extraer materiales, lo que saques es tuyo. Es como pescar en aguas internacionales: el mar no es de nadie, pero los peces que saques sí. Con eso despejado, hay una auténtica carrera. El programa Artemis es internacional, con japoneses, europeos y americanos, pero el gran rival es China, que hace las cosas por su cuenta. Probablemente lleguen a Marte antes que los americanos.

¿Cree que las redes sociales y los pódcast ayudan a traducir este lenguaje científico al público general?

Eso espero. Comunicar la ciencia es una asignatura pendiente que los científicos, salvo excepciones. Es un campo apasionante; las tres noticias más grandes de la historia para publicar en un periódico serían científicas: la cura de todas las enfermedades, un asteroide que va a chocar contra nosotros o encontrar vida en otro planeta.

¿Existe también un fallo en el sistema educativo que frustra el interés por estas materias?

Es que los propios educadores carecen de la formación necesaria. Es un pedazo de historia que estamos viviendo ahora y no ha sido digerida todavía por la sociedad para ser transmitida a generaciones sucesivas. Los propios formadores no tienen el conocimiento y deberían hacer una actualización tan radical que muchas veces no les merece la pena porque no tienen tiempo o no ven la importancia.

"El cerebro humano no soporta los vacíos y, si no hay una respuesta, te la inventas; cuando más loca sea, mejor"

¿Se nos ha olvidado mirar hacia las estrellas y el universo en general?

Miramos poco, pero yo pienso que es al revés. Creo que ahora mismo la gente sabe más sobre el universo, con el Big Bang como origen, que gente que pueda hablar sobre por qué volvemos a la luna. En el nivel de física en el que estamos, se intenta explicar de qué está hecha la realidad. Hay un matemático ruso, Grigori Perelman, que resolvió uno de los siete "problemas del milenio". Lo publicó en internet y lo regaló a todo el mundo. Es un genio que vive en un apartamento cochambroso en Moscú con su madre y rechazó el premio que le otorgó el Clay Mathematics Institute , dotado con un millón de dólares. Pues ahora está haciendo un estudio para demostrar matemáticamente la existencia o no existencia de Dios. Imagínate hasta dónde ha llegado el pensamiento y con qué nos estamos atreviendo ya.

¿Cree que el interés por la astrofísica está creciendo?

Sí, pero no solo por la astrofísica; también por la geología, la paleontología o el origen de la materia. Hay un gran interés porque muchas veces las noticias de ciencia en ABC se cuelan entre las más leídas. Hace años, el Instituto Gallup hizo una encuesta europea comparando el interés de las personas con el espacio que los periódicos dedicaban a esos temas: el 80% del periódico se destina a política y economía, pero solo un 20% de los lectores están interesados en esos temas. Al revés, casi el 90% de los lectores están interesados en salud, ciencia, tecnología y medio ambiente, pero esas cuatro cosas juntas ocupan menos del 5% de los periódicos. Cuando le explicas a la gente algo que pensaban que nunca entenderían y lo logran, se les ilumina la cara. Hay interés; lo que hay que hacer es darles los medios.

¿Cómo combatimos las "fake news" que colapsan este campo?

Noticias relacionadas

Es muy difícil, pero contrastando las cosas. Me llegan correos con teorías disparatadas sobre el origen del universo, pero no les hago caso. Yo no publico absolutamente nada que no haya sido testeado por investigadores. Un artículo en una revista científica sigue un proceso de años de contraste por parte de revisores que corrigen y preguntan hasta que hay consenso. El cerebro humano no soporta los vacíos y, si no hay una respuesta, te la inventas, y cuanto más loca sea, mejor. Mucha gente desea rellenar esos huecos con respuestas de redes sociales.