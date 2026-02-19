Los ritmos electro y rock ponen la guinda global al Phe Festival

La undécima edición de Tenerife Phe Festival, que se celebra los próximos 4 y 5 de septiembre en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, incorpora al cartel a los artistas británicos Getdown Services, Ibibio Sound Machine y al grupo neoyorquino Bodega. Tres propuestas de alto voltaje cuya música transita entre el disco rock, el afrofunk, postpunk, electro e indie rock con las que Tenerife Phe Festival acentúa su proyección internacional como el festival del verano que marca tendencia en Tenerife y en Canarias.

Con estas tres nuevas incorporaciones al cartel de artistas de la undécima edición desde la organización de Tenerife Phe Festival se viene a completar la propuesta de música en directo en 2026, a falta de otros artistas internacionales, nacionales y locales que la organización irá anunciando en las próximas semanas. A la presencia en Puerto de la Cruz de Ibibio Sound Machine, Getdown Services y Bodega, se suman los artistas ya confirmados: Carlos Ares, Rufus T. Firefly, Barry B, la británica Ona Mafalda, la cantante argentina Natalia Doco, y el canario Choclock.

En conjunto, el festival ofrecerá este 2026 un mosaico de propuestas musicales que se mueven entre lo popular, la fusión y lo tecnológico, sonidos urbanos, indie rock, postpunk, psicodelia y pop, en una edición que se recupera la esencia de la música en directo en dos escenarios por los que pasarán artistas y proyectos internacionales, nacionales y locales. Serán dos escenarios para la música en directo y un tercer escenario, en programación continua, Phe Club, inaugurado el pasado año en la décima edición, dedicado a la cultura de clubes y música de baile, con la presencia de primeras figuras de la escena electrónica.

La edición de 2026 invita a la fiesta en Puerto de la Cruz con propuestas sonoras internacionales de diferente signo que son tendencia, como el directo de la formación británico y ghanesa Ibibio Sound Machine, una de las apuestas de la organización. Será la segunda vez que esta banda presente su vibrante directo en los escenarios canarios tras haber actuado en el festival Womad en 2022 en Las Palmas de Gran Canaria. Con un directo que invita al baile, la banda se caracteriza por un singular afrofunk, mezcla de elementos africanos y electrónicos de la época dorada del funk y el disco de África Occidental, el post-punk y el electro. Otra de las apuestas de cuño británico de Tenerife Phe Festival es Getdown Services. el dúo de la ciudad de Bristol formado por Josh Law y Ben Sadler, que hacen música juntos desde que se conocieron en la escuela de Minehead, Somerset. Su disco de debut, Crisps (2023) convirtió a Getdown Services como una de las propuestas más destacadas de la escena, con ritmos bailables y estructuras próximas al disco rock que llevan al público a la pista de baile y letras cargadas de humor y crítica social.

Noticias relacionadas

Desde Nueva York llega a Tenerife Bodega, una banda conceptual que trasciende el concepto del rock and roll. Con Ben Hozie y Nikki Belfiglio, el combo neoyorquino nace en 2014 emparejado con el post punk, una etiqueta equívoca para un concepto musical que bucea en todos los subgéneros del rock y que en cada disco es un paso en la búsqueda de un sonido propio. No fue hasta 2018 cuando tuvieron eco internacional tras el lanzamiento de Endless Scroll.