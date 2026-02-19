Cuatro espectáculos canarios, nominados a los premios Max

Cuatro espectáculos teatrales creados en Canarias han sido nominados a los premios más importantes de las artes escénicas, los premios Max, organizados por la fundación SGAE, que se entregarán el próximo 1 de junio en Mérida.

De esta manera, en la categoría a Mejor espectáculo musical o lírico compiten El cabaret de los hombres perdidos de El Cabaret de los Hombres Perdidos y La reina de las nieves de Servicios Artísticos Insulares. Continúa en la carrera también Polígono de La Escrig Producciones con las candidaturas personales de Rosa Escrig, como Mejor autoría revelación; Adrià Pinar, como Mejor diseño de espacio escénico / videoescena, y la propia productora por su labor.

Por último, se postula como una de las grandes favoritas de la edición el espectáculo de Unahoramenosproducciones, un habitual de los Max con firma canaria, Sáhara. La barca del desierto. El montaje, que también ha contado con la producción del Teatro Pérez Galdós, ha conseguido colarse en seis de las categorías. Entre ellas se encuentra Mejor Espectáculo Teatral, Mejor Autoría Teatral Mario Vega y Ruth Sánchez), Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico (Héctor Muñoz), Mejor Dirección de Escena (Mario Vega), Mejor Diseño de Iluminación (Eduardo Vizuete) y Mejor Actriz (Marta Viera). El montaje teatral canario se enmarca dentro del proyecto de artes escénicas denominado Laboratorio Galdós y se concibe como un iluminador testimonio alrededor de uno de los conflictos más lacerantes y aún latentes en el tablero internacional: el del Sáhara Occidental y su pueblo.

Todos ellos competirán en alguna de las 22 categorías a concurso de la 29ª edición de estos galardones cuya final tendrá lugar el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Organizados por SGAE a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida su propósito es estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país, además de la promoción de los espectáculos de la temporada. Esta vigesimo novena edición de los galardones cuenta además con el apoyo de Klemark y el grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, a través del Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

Los galardones promovidos por la SGAE se entregarán el 1 de junio en Mérida

La comisión seleccionadora de esta primera fase ha estado conformada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), que a su vez han sido designados por el Comité Organizador. Después de esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de esta edición. Como novedad en esta edición, los galardones amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Noticias relacionadas

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales: el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social. n