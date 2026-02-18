‘Cuántica Rave’, Premio a Mejor película en Miami

La película Cuántica Rave, dirigida por el cineasta sevillano Paco Campano y coproducida por la canaria Insularia Films, regresa a España como una de las grandes triunfadoras del recién clausurado Festival Internacional de Cine de Miami, donde obtuvo el Premio a la Mejor película en el International Science Fiction Film Festival (MiSciFi). Además, se hizo con otros cuatro reconocimientos: Mejor musical, Mejor arte, Mejores efectos analógicos y Mejor dirección de actores. Este palmarés confirma a esta insólita producción andaluza-canaria como una de las propuestas más singulares del cine español reciente.

Producida por Insularia Films y La Zanfoña Producciones, Cuántica Rave es una rara avis puesto que se trata de una comedia musical de ciencia ficción –la primera rodada en Andalucía dentro de este cruce imposible de géneros– que narra el viaje de tres personajes en busca de una fiesta mítica que, según la leyenda, marca el ritmo secreto del universo. En un cosmos moribundo y atravesado por agujeros negros, la película despliega una aventura delirante y punk que combina humor, música y un imaginario espacial artesanal.

El reparto está encabezado por Antonio Dechent y Pablo Carbonell, junto a Javier Botet y el cineasta, músico y actor Timy Benito, además de jóvenes talentos como África de la Cruz. La historia se completa con la participación de músicos destacados de la escena sevillana, integrados en la trama como habitantes de esta ópera espacial irreverente y festiva.

La original propuesta andaluza-canaria compite en el Festival de Málaga

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su apuesta estética por la ciencia ficción clásica y tangible. Gran parte del metraje se rodó en un plató construido íntegramente dentro de la nave Singer, un edificio del centro de Sevilla transformado por completo en una astronave. «Hemos construido una nave dentro de una nave», señaló Campano, subrayando el uso de maquetas, trucos visuales y efectos analógicos como reivindicación de un cine fantástico artesanal. Con banda sonora original a cargo de Pedro de Dios, del grupo Guadalupe Plata, Sebastián Orellana y Rey Fernández, Cuántica Rave transita por la electrónica, el rock, el postpunk e incluso el flamenco, incorporando también danza contemporánea y un espíritu de celebración cósmica que atraviesa toda la película.

Tras este arranque internacional en Miami, Cuántica Rave inicia ahora su recorrido de estreno y su desembarco en España, que se anunciará en las próximas semanas. No en vanos, formará parte de la Sección Oficial de largometrajes de Zonazine dentro del 29º Festival de Málaga, que se celebrará entre los días 6 y 15 de marzo. Esta es una película marciana, desacomplejada y profundamente personal que promete convertirse en una de las propuestas más atrevidas y refrescantes del cine de género hecho España.

Cuántica Rave está producida por La Zanfoña Producciones e Insularia Films y cuenta con la participación de Canal Sur, el apoyo de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Canarias y Canary Island Films, además de la participación de SGR Crea y el patrocinio de Estrella Galicia, que ha creado para la ocasión una edición especial bajo el nombre de Estrella Galaxia.

En el caso de Insularia Films, se trata de una productora fundada en Canarias en 2006 de la mano del cineasta JuanMa Betancort, quien se ha especializado en cine musical dirigiendo a artistas como Suzanne Ciani, Santiago Auserón, Michel Camilo, Chucho Valdés, Omara Portuando, Ana Belén o Raimundo Amador. La productora apuesta por la producción cinematográfica de autor y, desde sus inicios, han producido numerosos proyectos en diversos formatos y géneros, muchos de ellos en régimen de coproducción en alianza con productoras internacionales, especialmente en el ámbito iberoamericano. Sus producciones han estado presentes en destacados festivales de cine como Guadalajara, Rotterdam, Tribeca, San Sebastián, Málaga, Berlín, Guadalajara, Miami, Nueva York, Montreal o Estambul, habiendo sido estrenadas en más de 60 países. n