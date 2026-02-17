Entre guerras culturales y teorías del reemplazo: radiografía del auge ultra en la ponencia de Nuria Alabao y Steven Forti en Canarias

El espacio La Colectiva de Las Palmas de Gran Canaria, acoge este viernes 20 de febrero a las 19.00 horas la charla La nueva ofensiva reaccionaria: género, nación y nuevo orden global, una propuesta de la investigadora y antropóloga Nuria Alabao y el historiador Steven Forti (editor del libro Mitos y cuentos de la extrema derecha), que busca ofrecer una radiografía del auge de los discursos de extrema derecha en el presente.

Partiendo de la idea de que estos movimientos no son homogéneos y dependen en gran medida de los contextos nacionales, en esta conferencia, que también aterriza el jueves 19 en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, se analizarán las estrategias de desafío a la democracia que plantean políticas como las de Trump, que están redefiniendo un nuevo orden mundial.

Alabao y Forti llevan tiempo poniendo el foco en cómo las formaciones ultraconservadoras y la derecha radical articulan sus mensajes y movilizan a la sociedad, cruzando el racismo, el género y el miedo al «otro» como ejes de su estrategia. «Investigo los entrecruzamientos entre género y racismo, especialmente en los discursos antifeministas de las extremas derechas. Es decir, cómo construyen enemigos y justifican la discriminación de manera sistemática», explica Alabao.

«Invierno demográfico»

La investigadora pone varios ejemplos para ilustrar este intento de manipulación, desde la idea del «invierno demográfico» y la «sustitución poblacional», es decir, que en Europa la sociedad va a ser «reemplazada por migrantes» (la teoría conspirativa del gran remplazo), hasta la llamada «racialización del sexismo», donde se atribuye la violencia de género a culturas extranjeras, especialmente musulmanas, y se cuestiona la necesidad de políticas feministas en Occidente.

Según subraya la antropóloga, la islamofobia se ha convertido en el eje central de estos discursos: «Es el gran ‘otro’ de la construcción europea contemporánea y se aprovechan de cualquier caso de agresión, incluso cuando es falso, para generar odio hacia migrantes y comunidades africanas o musulmanas», explica.

Ejemplo en Canarias

Un ejemplo cercano, citado por Alabao, es el de lo sucedido en Gran Canaria, cuando en junio de 2025 se acusó a un joven migrante de agresión a su pareja durante un incendio en La Isleta. Tras escuchar las versiones de ambos y determinar que el fuego se había originado de forma fortuita, el joven fue puesto en libertad provisional.

Casos como este son instrumentalizados para organizar manifestaciones y aumentar la hostilidad contra migrantes, especialmente hacia los menores, a quienes se criminaliza en lugar de proteger sus derechos. «Se han multiplicado son los ataques a centros de menores o a los espacios donde viven los migrantes», recalca la investigadora.

Islam, chivo expiatorio

Ante la pregunta de por qué se ha elegido al islam como chivo expiatorio, Alabao explica que la identificación de un enemigo común es un mecanismo histórico de construcción de la identidad nacional. La islamofobia moderna, según la antropóloga, tiene raíces recientes, especialmente «tras el 11-S», aunque se entrelaza con narrativas como la «reconquista» o la defensa de valores occidentales.

Lo llamativo, tal y como explica, es que este discurso distingue entre inmigrantes «buenos» y «malos»: los latinoamericanos, en su mayoría cristianos, son vistos con menos recelo que los musulmanes, por proximidad cultural y contacto cotidiano.

«Internacional Reaccionaria»

El análisis de Alabao y Forti sitúa estos discursos dentro de un contexto global, con la «Internacional Reaccionaria», en palabras de la investigadora, como ejemplo de cómo nacionalismos y ultraderechas comparten estrategias, recursos y mensajes más allá de sus fronteras. Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again) son referentes claros de esta ola, pero también la emergencia de Vox en España evidencia cómo estos discursos adquieren relevancia institucional y penetran en la política del día a día.

Género y nación son herramientas clave en esta ofensiva reaccionaria: «El género tiene un uso doble, por un lado sirve para lanzar guerras culturales y por otro para consolidar un proyecto de sociedad basado en la estratificación y la reproducción de desigualdades», destaca la investigadora, que también hace alusión a como el presidente estadounidense, al principio de su nuevo mandato, propuso medidas para que el Gobierno federal solo reconozca dos sexos, el masculino y el femenino.

En esta línea, Alabao también pone el foco en como conceptos como la maternidad obligatoria de mujeres nacionales o la crítica a leyes de identidad de género (como la Ley Trans en España) forman parte de estrategias para crear enemigos y culpables de los problemas sociales, desviando la atención de cuestiones como la crisis de vivienda o la precariedad laboral.

Aunque los discursos se modernizan, la lógica es la misma: generar enemigos específicos, ya sean clases, razas o culturas, para evitar debates sobre desigualdades estructurales. La diferencia hoy es la globalización de estos discursos y la sofisticación de su lenguaje: el racismo ya no se articula tanto en términos de «raza» sino de «incompatibilidad cultural», tal y como expresa Alabao.

Así, la islamofobia se presenta como un problema de choque civilizatorio, mientras se ignoran las múltiples realidades dentro de las comunidades musulmanas: diversidad de prácticas, personas que son ateas dentro de la religión -al igual que ocurre en el cristianismo- o la integración cultural.

Para Alabao y Forti, la respuesta ante este panorama global requiere acción en todos los frentes: «Combatir estas ideas no es solo lanzar discursos en medios o redes sociales», dice Alabao, «sino encontrarse con otras personas, incluso con quienes piensan distinto, en asociaciones, sindicatos, AMPAs o barrios».

La clave está en derribar prejuicios, humanizar al otro y reconocer la complejidad de sociedades que cada vez son más diversas y tienen más mezcla. «El islam no es solo el velo, hay millones de musulmanes con formas muy distintas de vivir y de relacionarse con la cultura que los rodea», añade.

En este sentido, la charla de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna se perfila como un espacio para entender cómo la extrema derecha construye enemigos, manipula la noción de género y nación, y utiliza la globalización como herramienta de expansión. Es también una llamada a pensar en estrategias de convivencia, diálogo y educación que permitan enfrentar un discurso que, aunque moderno en su forma, es profundamente histórico en su lógica: la búsqueda de un culpable para desviar la mirada de los problemas reales de las sociedades que habitamos.