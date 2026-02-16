Juno Reactor trae 'Inside the Matrix' al festival Tenerife Noir

El proyecto británico Juno Reactor encabezará una de las citas del festival Tenerife Noir con el espectáculo 'Inside the Matrix', una experiencia sonora que revisita el universo de la mítica saga cinematográfica.

El concierto tendrá lugar el viernes 6 de marzo en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna y el sábado 7 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, ambos a partir de las 20:00 horas. Serán dos fechas únicas en Canarias y la única visita del artista a España en 2026.

Detrás de Juno Reactor se encuentra Ben Watkins, pionero en fusionar electrónica, percusión tribal y una potente épica audiovisual. Su nombre y sonido quedó ligado a la saga 'The Matrix', especialmente en sus secuelas 'The Matrix Reloaded' y 'The Matrix Revolutions', cuando colaboró con el compositor Don David para reforzar el carácter épico y futurista de la historia. Temas como 'Burly Brawl', que acompaña el combate entre Neo y el agente Smith, o 'Mona Lisa Overdrive', vinculada a la persecución en la autopista, ayudaron a definir el pulso de la trilogía.

La conexión con Tenerife Noir no es casual. La saga cinematográfica puede leerse como una reinterpretación contemporánea del género negro: un individuo que descubre una verdad incómoda, un sistema que controla todo y una ciudad convertida en escenario de vigilancia constante. En ese contexto, la música de Juno Reactor funciona como un elemento narrativo más, intensificando la sensación de amenaza y resistencia.

El festival, que celebra su undécima edición, vuelve a abrir su programación a la música en directo tras experiencias anteriores como la participación de la compositora japonesa Yoko Kanno en los conciertos ‘Cowboy Bebop Live’. Este año, además, el programa conmemora los cuarenta años de ‘Watchmen’, la obra de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. Y también de ‘Shadow: Blood & Judgment’, la miniserie de Howard Chaykin. Este aniversario es un hecho que refuerza la apuesta del festival por el noir como mirada crítica que trasciende la literatura y dialoga con el cine, el cómic y la música.