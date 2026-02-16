El arte joven analiza la exposición en las redes sociales con Just Pray + X

La Salita del Auditorio de Tenerife abre esta semana sus puertas a un ejercicio de introspección colectiva y exposición radical. Las creadoras Claudia Valentina y Virgen muestran el resultado de la residencia artística Just Pray + X, el jueves 19 de febrero a las 19:30 horas. Durante dos semanas de trabajo intensivo en el Auditorio, ambas artistas han desarrollado un diálogo performativo que pone el foco en la identidad contemporánea y en la tensión constante entre lo íntimo y lo público.

El diálogo entre Just Pray y X convierte la muestra en un doble ritual contemporáneo. Ambas se sitúan en espacios ambiguos entre persona y personaje, cuestionando cómo habitamos nuestras propias imágenes y qué sucede cuando decidimos sostener o romper el artificio.

Just Pray y el culto a la imagen

Just Pray está creada, dirigida e interpretada por Claudia Valentina, nacida en Venezuela pero criada en Canarias. Su trabajo combina movimiento, estética y universos visuales en piezas donde la sensualidad y la fragilidad dialogan sin dogmas. Para ella, el escenario es un espacio emocional que busca conectar desde la honestidady acercar la danza a quienes la perciben lejana.

Su obra se adentra en el culto a la imagen y en la construcción de una espiritualidad atravesada por las redes sociales. La pieza convierte el escenario en un altar contemporáneo donde el cabello impecable, el maquillaje perfecto y los cuerpos normativos se erigen como mandamientos inquebrantables.

A través de rituales retransmitidos en tiempo real –con emisiones en directo desde Instagram y TikTok grabadas durante la función– la artista expone el coste físico y emocional de sostener una imagen idealizada frente a la mirada digital. La propuesta no se limita a la crítica superficial del narcicismo virtual.

Además, plantea preguntas incómdas sobre el poder de la mirada ajena, la autoexigencia y la violencia simbólica que implica estar permanentemente disponible para ser observada, deseada y juzada. El cuerpo se convierte así en territorio de sacrificio y escaparate simultáneamente, en un espacio donde la vulnerabilidad convive con la seducción.

X: un portal hacia el interior

Por su parte, X, está dirigida e interpretada por Virgen. Es una artista multidisplinar que ha conoslidado su presencia dentro de la escena drag. Fue ganadora del Dragnaval de Santa Cruz de Tenerife y se abre camino en un ámbito donde la figura de la mujer cis sigue siendo poco habitual, aportando un discurso sobre género, identidad y ruptura de estereotipos.

Con X, presenta un espectáculo audiovisual que funciona a modo de portal hacia el interior. Música, cuerpo e imagen se entrelazan para revelar aquello que suele permanecer oculto: lo prohibido, lo problemático, lo impulsivo y lo explícito. La pieza supone la presentación del primer álbun de la artista, integrando el concierto en una dramaturgia que atraviesa distintas capas emocionales.

En escena, Virgen cuenta con la participación de bailarines que amplifican el viaje físico y simbólico de la obra. El resultado es una experiencia intensa que oscila entre la confesión y la provocación, entre la celebración del deseo y la incomodidad de mirarse sin filtros.

En Just Pray + X, ambas creadoras comparten un mismo objetivo: incomodar para hacer pensar, exponer para transformar y convertir la escena en un espejo donde el espectador se pueda llegar a reconocer. La residencia culmina como un ejercicio de reflexión sobre la exposición constante en la era digital.

La residencia forma parte de un programa de impulso a la creación canaria en colaboración con el Laboratorio de Artes Vivas y Cuidadanía de Canarias (LAV-C), encabezado por la gestora cultural Beatriz Bello y el artista Darío Bardam.