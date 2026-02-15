Algunas acciones en defensa de nuestra modalidad lingüística

En una columna anterior (Cuestiones de ecolingüismo, EL DÍA, 15-12-2025), tras la lectura de un artículo que denunciaba los peligros de la afluencia masiva e incontrolada del turismo, sugería que nos pusiéramos en posición de alerta, («al menos en posición de alerta amarilla», decía) para evitar males mayores, como es el riesgo de una indeseada aculturación. Mi reflexión en esta ocasión tiene otras motivaciones, ya que, después de haber pasado unos días en el pueblo costero en el que en otras épocas disfruté del periodo de mis vacaciones estivales, pude observar que el bien o mal llamado progreso puede terminar por fagocitarlo todo: las tradiciones y la cultura, la arquitectura y la gastronomía. Y caí en la cuenta de que no me había encontrado con rostros amigables con los que en otros momentos compartí tantas y tantas palabras familiares. Comprobé que era incapaz de recordar cómo hablábamos en mi pueblo, con peculiaridades, entonativas sobre todo, que nos diferenciaban de los paisanos de las localidades próximas, porque en mi pueblo, el español, mi dialecto canario, mi habla local de mi español canario ha ido desapareciendo arrinconado por otras modalidades foráneas y hasta por otras lenguas consideradas de mayor prestigio.

Ciertamente empiezan a oírse las voces de quienes denuncian esta silente pero arrolladora colonización, y en el Estatuto de Autonomía de Canarias existen prescripciones orientadas a defender, promover y estudiar nuestra modalidad. Sin embargo, no parecen suficientes las normas orientadas en este sentido, y su tímida aplicación no ha producido los resultados esperados: unas escasas recomendaciones que solo comprometen a los medios de comunicación públicos y unas imprecisas propuestas relacionadas con la enseñanza de nuestra modalidad en los denominados diseños curriculares.

Es verdad, también, que hay logros evidentes y los hablantes canarios empezamos a ser conscientes de que nuestro español no es peor (ni mejor) que el de otras modalidades; realidad observable en el descenso de la propia y tradicional infravaloración (el conocido complejo lingüístico de los canarios) que hasta no hace mucho tiempo se dice que nos caracterizaba. Es posible, por eso, que pudieran ser un tanto exageradas mis palabras al hablar de «acciones en defensa de nuestra modalidad», pues toda defensa parece implicar una probable agresión, y, sinceramente, no creo que a estas alturas, al menos de manera planificada, alguien pudiera plantearse tal atentado. Sin embargo, y por si acaso, reforcemos nuestra identidad asegurando la supervivencia de tan preciado bien cultural siguiendo estas elementales recomendaciones, que de manera dispersa, he propuesto en otras muchas ocasiones:

1. Asegurar que en la enseñanza se proceda con una correcta metodología, como es la de dar prioridad a la lengua española y enseñarla a partir de nuestra modalidad dialectal. Va siendo hora de que los libros de texto se elaboren en nuestro propio dialecto (en el estándar o modalidad culta) y de que se conceda el debido reconocimiento a nuestras manifestaciones literarias. Es inadmisible que se enseñe el español en Canarias partiendo de los modelos de otros dialectos y que la literatura escrita en las Islas sea tratada como una expresión marginal o de segundo orden en el contexto de la literatura española.

2. Sin ánimo de colisionar con los derechos de ningún profesional de la educación, estimo que habría que exigir al profesorado que imparte docencia en nuestra Comunidad (sobre todo en las etapas en las que el alumnado se encuentra en el proceso de adquisición de la lengua) el perfecto conocimiento y dominio del español de Canarias, y que se evite privilegiar otros modelos que pudieran relegarlo a posiciones secundarias en el ranquin de prioridades. Es inadmisible que un docente en Canarias muestre abiertamente preferencias por otra modalidad, que incluso la imponga, e infravalore la modalidad del entorno en que ejerce su profesión.

3. Convendría comprometer a los medios de comunicación, principales valedores y normalizadores de cualquier modalidad lingüística, en el uso de la modalidad culta del español de Canarias, sin tener que adoptar artificialmente la norma septentrional o castellana, como en otros tiempos se exigió, sin excluir la posibilidad de dar voz a otras modalidades del español cuando sea preciso: el mismo respeto y valoración del que son merecedores nuestro dialecto dentro y fuera de las Islas hay que dispensarlo, también, a cualesquiera otras modalidades que ocasionalmente pudieran tener presencia en los medios canarios.

4. Las administraciones deberían dar siempre preferencia a nuestra modalidad (en el reconocido estándar culto, que lo tiene), en documentos oficiales, cartelería y señalética. Incluso, con propuestas que pudieran tener cierto grado de obligatoriedad, de ofrecer cualquier tipo de información a los foráneos en nuestra lengua y en la de quienes nos visitan, pero siempre respetando nuestras peculiaridades, evitando traducciones innecesarias que en nada contribuyen al mejor conocimiento de nuestras realidades: mejor gofio de millo, mojo picón, papas arrugadas o estación de guaguas que cornmeal, canary hot sauce, boiled potatoes o bus station, que a veces aparecen en guías, cartas de restaurantes e indicativos de carácter oficial.

Creo que es la mejor manera de divulgar y promocionar lo nuestro ofreciéndolo como un producto de innegable interés cultural, enriquecedor para quienes nos visiten y gratificante para quienes tenemos la enorme fortuna de haber vivido en un entorno que, aunque disperso geográficamente, ha conseguido que los lazos de nuestra identidad se mantengan y, a ser posible, se refuercen, aceptando las contribuciones externas que recibamos sin imposiciones.