Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan su nuevo tema juntos, 'Sin despedida'
Rivera actuará en Canarias este verano
Carlos Rivera presenta 'Sin Despedida', su nueva canción junto a Alejandro Fernández, una colaboración muy esperada que une a dos de las voces más importantes de la música en español.
Escrita en su totalidad por Carlos, quien actuará este verano en Canarias, 'Sin Despedida' es una balada con mariachi que destaca por la profundidad de su letra y la fuerza interpretativa de ambos artistas.
"Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo”, comentó Rivera.
Vídeo oficial
El lanzamiento viene acompañado del vídeo oficial grabado en Guadalajara, dirigido por Nuno Gomes y protagonizado por Gabriel Agüero, dando vida a una historia sumamente conmovedora que acompaña perfectamente la narrativa de la canción, y Priscila Valverde, quien interpreta diferentes personajes del imaginario mexicano en todo el proyecto audiovisual del álbum. Desde 'La Muerte' en 'Calavera', 'La viuda negra' en 'Alguien', y ahora 'La generala' en 'Sin Despedida'.
'Sin Despedida' es el primer adelanto del próximo disco de Carlos Rivera, titulado 'Vida México', el cual representa la segunda parte de su EP 'Vida…', lanzado en octubre pasado.
Como parte de este momento trascendental en su carrera, Carlos Rivera se presentará por primera vez el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros 'La México', uno de los recintos más emblemáticos del país, con su ¡Vida México! Tour, reafirmando su lugar como uno de los cantautores más importantes de su generación.
Este nuevo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Gira española
- 21 de junio - Pamplona - Navarra Arena
- 26 de junio - Castellón - Plaza de Toros
- 27 de junio - Valencia - Plaza de Toros
- 3 de julio - Gran Canaria - Granca Live Fest
- 5 de julio - Bilbao - Arena Miribilla
- 10 de julio - Coruña - Coliseum
- 11 de julio - Alcalá de Henares - Plaza de Toros
- 12 de julio - Barcelona - Saint Jordi Club
- 17 de julio - Murcia - Plaza de Toros
- 18 de julio - Almería - Plaza de Toros
- 22 de julio - Marbella - Starlite
- 24 de julio - Cádiz - CMF
