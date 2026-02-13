Bodega y Getdown Services ponen acento inglés al Phe

Los próximos 4 y 5 de septiembre, Puerto de la Cruz volverá a vibrar con la undécima entrega de Tenerife Phe Festival, una edición que ha decidido redoblar su apuesta por la vanguardia foránea con las incorporaciones de Getdown Services, Ibibio Sound Machine y Bodega. Estas tres propuestas no solo inyectan una dosis de alta tensión al cartel, sino que reafirman la proyección de un encuentro que prefiere la agitación del afrofunk, el disco-rock y el post-punk antes que la inercia de los circuitos convencionales. Se trata de un avance que entiende el escenario como un espacio de colisión entre lo popular y lo tecnológico, recuperando el vigor de la música en vivo a través de dos escenarios principales y el latido continuo del Phe Club.

Desde el asfalto neoyorquino llega Bodega, el proyecto de Ben Hozie y Nikki Belfiglio que ha logrado facturar un rock and roll conceptual capaz de esquivar cualquier etiqueta reduccionista. Con el reciente Our Brand Could Be Yr Life bajo el brazo, el combo se confirma como uno de los nombres más estimulantes de la escena alternativa actual. El contrapunto británico lo pone Ibibio Sound Machine, el colectivo liderado por la nigeriana Eno Williams que ha perfeccionado el arte de fundir la herencia del funk de África Occidental con el rigor del electro moderno en su último trabajo, Pull the Rope. Completa esta avanzada internacional el dúo de Bristol Getdown Services, cuyo debut Crisps ha demostrado que el disco-rock puede ser, al mismo tiempo, una invitación al baile y una plataforma para el humor y la crítica social más ácida.

Noticias relacionadas

Este despliegue internacional se suma a una nómina de artistas ya confirmados como son Natalia Doco, Ona Mafalda, Carlos Ares y Barry B.