Una historia real de dolor, amor y despertar interior llega en forma de libro desde Santa Cruz de Tenerife

Luisa del Toro Villacencio publica su primer libro, "Cuando la vida despierta el alma", y todos los beneficios irán destinados a diversas ONGs para la defensa y bienestar de los animales

Portada del libro

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La escritora Luisa del Toro Villacencio, natural de Santa Cruz de Tenerife, se estrena en el panorama literario con la publicación de su primer libro, “Cuando la vida despierta el alma”, una obra autobiográfica cargada de honestidad, sensibilidad y aprendizaje vital. Además, los beneficios que obtenga este libro irán destinados a distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y bienestar de los animales.

El libro se presenta como un relato íntimo y luminoso en el que la autora recorre las distintas etapas de su vida: desde una infancia llena de contrastes y rodeada de animales, pasando por la adolescencia y la formación universitaria, hasta una vida profesional que no había elegido inicialmente, la maternidad, diversas crisis personales y, finalmente, un profundo despertar espiritual.

A través del humor, el amor y el dolor, Luisa del Toro comparte su proceso de transformación interior, mostrando cómo cada experiencia —incluso las más difíciles— puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. La obra propone un viaje hacia la paz interior, narrado con cercanía y autenticidad.

“Cuando la vida despierta el alma” es, en palabras de su autora, un libro de vida real, pensado para invitar al lector a reflexionar, emocionarse y recordar que nunca es tarde para sanar, amar y reconectar con uno mismo.

Con esta publicación, la escritora santacrucera inicia su andadura literaria apostando por un mensaje de esperanza y conciencia personal, sumándose así a la creciente corriente de autoras que convierten la experiencia vital en herramienta de inspiración y acompañamiento para otros.

