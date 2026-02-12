Carlos Sadness, Postcode y Melifluo, en el Peñón Fest
La novena edición del festival en el aparcamiento del Palmétum va dando forma a un cartel en el que también figuran La La Love You, Pignoise o Biznaga
El barcelonés Carlos Sadness y las bandas Postcode y Melifluo formarán parte del cartel del Tenerife Peñón Fest 2026, que se celebrará en el aparcamiento del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife los días 23 y 24 de octubre. El festival continúa, así, desvelando los artistas de su novena edición, entre los que ya se encuentran La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski, mientras mantiene la expectación ante el anuncio de las dos cabezas de cartel que liderarán cada jornada. Este cartel promete consolidar el encuentro como una de las grandes citas del pop-rock e indie nacional.
Carlos Sadness es uno de los nombres imprescindibles del pop independiente en español. Con una trayectoria consolidada acumulando éxitos en España y Latinoamérica y una sólida presencia en los principales festivales del país, aterriza en Tenerife para presentar su último trabajo, La Gira de las Estrellas, y repasar los temas que lo han convertido en referente de toda una generación.
Por otro lado, el cuarteto indie canario Postcode presentará su álbum debut Broadcast From Nowhere. Se trata de una propuesta en inglés que ha recibido una gran acogida en el Reino Unido, gracias a su sonido que transita entre el pop-rock alternativo y el synth-pop emocional y bailable.
También estará en el Tenerife Peñón Fest 2026 Melifluo, el dúo formado en 2019 por los hermanos Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla que, tras su etapa en Supersubmarina, han consolidado una propuesta propia a medio camino entre el rock y la electrónica. En 2025 publicaron Voces Externas, su segundo álbum, y ese mismo año acompañaron a la mítica banda Arde Bogotá como teloneros en su gira.
Más allá de la programación musical, el Tenerife Peñón Fest ofrece una programación cultural la semana previa al evento con una serie de actividades paralelas en la capital. La agenda incluirá una exposición de fotografía, un coloquio y la proyección del documental Todo cambia, del cantante Dani Fernández, en el Castillo Negro.
