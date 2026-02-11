Bruquetas publica los archivos de la Inquisición canaria de 1524

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Bruquetas de Castro, ha realizado un estudio insólito sobre los archivos de la Inquisición en las dos grandes Islas del Archipiélago a través de los documentos que se conservan en el Museo Canario. Publicados en la Editorial Genealógica Canaria (Edigeca), la obra, que lleva por título Genealogías de la Inquisición de Canarias, consta de dos volúmenes, y el primero se centra en los textos del inquisidor Martín Jiménez en 1525 destinados al uso exclusivo del tribunal inquisitorial, con los testimonios de las personas convertidas a la fe católica en la isla de Gran Canaria.

En breve saldrá el segundo volumen centrado en Tenerife y la editorial presentará ambas obras tanto a nivel local, como nacional o internacional. Los Libros de Genealogías de la Inquisición de Canarias originales se custodian en el Fondo Archivístico del Museo Canario y la importancia de ambas publicaciones radica en que constituyen los documentos escritos más valiosos y solicitados por parte de investigadores tanto en el ámbito nacional como internacional, con los que son, con toda seguridad, los libros más esperados por especialistas en la materia, genealogistas y amantes de la cultura y del pasado de Canarias.

Edicto

«El edicto de la Inquisición se publicó en varias ocasiones para que los nuevos cristianos que vivían en las islas fueran ante el tribunal y dieran una relación pormenorizada de sus familiares más cercanos, así como de la procedencia de su linaje», señala Fernando Bruquetas. «Aunque el mandato de la Inquisición concernía a todos los recién convertidos de cualquier religión, hacía más hincapié en los judíos conversos, por los que el tribunal experimentaba mayor prejuicio, ya que la experiencia demostraba que estos solían ser más reacios a abandonar sus antiguas creencias», añade. La llegada de judeoconversos a Canarias fue continua en el último decenio del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, relacionada con la conquista de las islas de realengo, con la repoblación del territorio y con las actividades económicas. El trabajo en los ingenios azucareros, el transporte de mercancías, las tareas agrícolas y ganaderas o el servicio doméstico y el pastoreo también propició la llegada de otros grupos étnicos, como los moriscos y negros desde la vecina costa africana. Estos fueron los grupos humanos que se unieron a los canarios y peninsulares, para conformar la mestiza sociedad isleña tras la incorporación del reino de Canarias a la corona castellana.

Versiones personales

«El libro primero está formado con las versiones personales de aquellos que voluntariamente declararon su procedencia y origen al tribunal», asegura el autor. «La mayor parte eran vecinos de Gran Canaria. A todos se les convocó en la ermita de los Remedios, donde debían dar su filiación; pero algunos fueron remisos y luego tuvieron que acudir al tribunal del Santo Ocio de manera forzosa».

Genealogías de la Inquisición en Canarias incorpora aspectos desconocidos del pasado de la Isla y es el libro más importante que publica la Editorial Genealógica Canaria. Formada por la titular de la editorial Rebeca Guerra Bayón y el director Carmelo Jesús Santiago Casañas, el ámbito de trabajo de ambos profesionales abarca cualquier género literario. Pero un aspecto a destacar es que ellos asumen los costes del proceso editorial, para que esos trabajos no se queden en cajones olvidados, aportando a los autores un porcentaje muy superior a los estándares de la media editorial. «La Editorial Genealógica Canaria es un proyecto personal que nació de la necesidad de acercar las investigaciones genealógicas, archivísticas e históricas sobre la población canaria de investigadores a veces anónimos, a la sociedad en general», aclara Santiago.

Visibilidad

«Hasta hace poco más de una década, en el sector editorial de Canarias solo tenían visibilidad los trabajos de investigación realizados por académicos de renombre , quienes podían elegir, casi a la carta con qué editorial publicar sus investigaciones, respaldadas en muchas ocasiones, con apoyos institucionales que las financiaban», añade. El resto, excepto en contadas ocasiones, tenía que limitarse a buscar financiación pública o privada, porque al tener un carácter «poco comercial» estos resultaban poco atractivos para que una editorial los publicase.

Memoria de Moya

Y ese fue el caso concreto del propio Santiago Casañas, cuando en 2016, tras cinco años de trabajo de archivo, terminó el que fue su primer trabajo sobre los bautismos de la parroquia de La Candelaria de la Villa de Moya, en el que se recogen los primeros 10.000 bautismos celebrados allí, desde el año 1593 hasta 1843, «y no fue fácil encontrar una editorial que lo publicase sin que me costase dinero». Finalmente, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Moya y de Publicaciones Bilenio, el libro Memoria de Moya pudo llegar a librerías en 2018 «no sin sufrir incluso, cierto rechazo de algunas», recuerda. «Pero el tiempo nos dio la razón y demostramos que este tipo de publicaciones tenía su público, habiendo enviado ejemplares a casi la totalidad de países del continente americano y muchos de los de Europa». En 2020, con la publicación del segundo tomo, fue cuando surgió la idea de crear la editorial, para que otros investigadores que estaban en la misma situación que el propio Santiago, pudiesen llevar al lector sus investigaciones. «Aunque inicialmente parecía una utopía, hoy podemos estar orgullosos al decir que contamos con no solo investigadores casi anónimos como Óscar Bruno Falcón, Francisco Cejas-Fuentes, Maruja Salgado, Leonardo Arencibia o Francisco Quintana, entre muchos otros, sino de renombre como el cronista oficial de Guía Sergio Aguiar Castellano o los catedráticos en Historia Manuel Lobo Cabrera o el doctor Fernando Bruquetas de Castro entre otros».

Noticias relacionadas

Cinco años

En octubre de 2025 la editorial cumplirá cinco años. «Contra todo pronóstico, no podríamos imaginar que hubiésemos publicado 40 títulos de autores de todas las islas a excepción de La Gomera, o publicando para instituciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el ayuntamiento de Guía o más recientemente, con la continuación 37 años después de su última publicación, de la Revista Canaria, del Instituto de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme», subraya.