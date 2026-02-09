Muere a los 65 años Rafael Amador, pionero del blues flamenco y cofundador de Pata Negra

Rafael Amador, guitarrista, compositor, cantaor y excomponente junto a su hermano Raimundo del grupo 'Pata Negra', ha fallecido en Sevilla a los 65 años, según ha informado a EFE su familia.

Rafael Amador, nacido en Sevilla en 1960, falleció anoche en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "en manos de su hermano" Diego Amador, su hijo Rafael "y muchos seres queridos", según han explicado sus familiares.

Pionero del blues flamenco en España

El nombre de Rafael Amador ha estado ligado durante su historia musical al de su hermano Raimundo y al de Kiko Veneno, que desembocó en la banda 'Veneno', y de ahí a 'Pata Negra' junto a su hermano, en un proyecto caracterizado por la fusión de flamenco, blues y rock.

Rafael Amador fue una figura esencial de la música española contemporánea como cofundador de Pata Negra, el grupo sevillano que a comienzos de los años 80 rompió moldes al fusionar blues, rock y flamenco. Junto a su hermano Raimundo Amador, impulsó un proyecto innovador que, pese a no ser comprendido en sus inicios, terminó convirtiéndose en un referente por su libertad creativa, su riqueza rítmica y una energía desbordante, visible tanto en la música como en unas letras marcadas por el humor.

Noticias relacionadas

Su trayectoria estuvo vinculada a algunos de los movimientos más influyentes de la música andaluza moderna. Antes de Pata Negra, los hermanos Amador formaron parte de Veneno, grupo pionero en la mezcla de flamenco y rock que marcó su evolución artística. Tras la disolución de Pata Negra a comienzos de los 90, el legado de Rafael Amador quedó integrado en la historia de la música mestiza en España, con una influencia que se prolongó a través de colaboraciones y del camino artístico seguido por su hermano Raimundo.