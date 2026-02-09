El 35º Festival Canarias Jazz trae a Jacob Collier a la Isla

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más (FICJ&M) desveló ayer la programación de su 35ª edición, casi medio años de su celebración, para ir abriendo boca con un cartel que incluirá dos conciertos del músico inglés Jacob Collier (Londres, 1994) con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que estará dirigida por Suzie Collier.

Estas dos actuaciones se celebrarán en el Auditorio Alfredo Kraus, el 21 de julio, y en el Auditorio de Tenerife el día 22 de este mismo mes, dos instituciones que además coproducen estas dos citas estelares. Las entradas se podrán adquirir a partir del 27 de febrero en los canales de venta habituales de los dos recintos.

Collier, ganador de siete premios Grammy -cuenta además con 17 nominaciones, la última este mismo año-, fue el primer músico británico en ganar al menos uno de estos premios por cada uno de sus primeros cuatro álbumes. Los primeros llegaron en 2017, cuando apenas contaba con 21 años. Collier ya estuvo en el Canarias Jazz & Más, precisamente en la 26º edición, en 2017, ofreciendo dos conciertos (Teatro Leal y Teatro Guiniguada) que se saldaron con un gran éxito de crítica y público y con dos llenos en ambos recintos.

En aquella ocasión actuaba solo, con un espectáculo visual innovador, pero en esta ocasión estará acompañado por la OFGC, gracias al acuerdo de colaboración alcanzado con su fundación. Las entradas se podrán adquirir a partir del 27 de febrero en los canales habituales de los dos recintos.

No será la única figura estelar de esta nueva edición del festival. El FICJ&M contará en su programación para esta nueva edición con grupos y artistas de la talla de Yellowjackets, el cuarteto estadounidense fundado en 1980 y con casi 30 referencias discográficas en el mercado, ganadores de dos Premios Grammy y también con 17 nominaciones, la última este mismo año gracias a su disco Fasten Up. El grupo está integrado por Russell Ferrante (piano y sintetizadores), Bob Mintzer (vientos), Will Kennedy (batería) y Dane Alderson (bajo) quienes, a lo largo de sus 43 años de historia, han grabado un total de 25 álbumes, han realizado innumerables giras con entradas agotadas y han disfrutado del reconocimiento de la crítica y el éxito en todo el mundo.

Yellowjackets surgió en sus inicios como una banda de acompañamiento del guitarrista Robben Ford y grabaron su primer álbum juntos en 1980. Sin embargo, poco después, Ford decidió separarse y tomar una dirección musical diferente.

Mayor protagonismo

Como resultado, se formaron los Yellowjackets actuales, un trío con Russell Ferrante, Jimmy Haslip y Ricky Lawson. Desde entonces, y con la incorporación de Bob Mintzer, han ganado y mantenido su protagonismo como uno de los grupos de jazz más influyentes y queridos.

A lo largo de los años, la banda ha sufrido numerosos cambios en su formación. Sin dejar de estar a la altura de los inevitables retos que supone la adaptación, los Yellowjackets actuales han mantenido una calidad musical extraordinariamente alta que rivaliza con la de muchos, pero que no sorprende a nadie que conozca y aprecie a la banda y su música.

Otras confirmaciones

En esta edición del festival, también está confirmada la presencia del pianista y compositor armenio Tigran Hamasyan, que acaba de lanzar su nuevo y esperado disco, Manifeste. Hamasyan está considerado uno de los pianistas y compositores de jazz y rock más destacados y singulares de su generación. Virtuoso del piano con un gran poderío rítmico, fusiona a la perfección la potente improvisación jazzística y el rock progresivo con la rica música folclórica de su Armenia natal.

Además de los premios y el reconocimiento de la crítica, Hamasyan se ha ganado un público fiel en todo el mundo, así como los elogios de Herbie Hancock, Brad Mehldau y el difunto Chick Corea. Con sorprendentes combinaciones de jazz, minimalismo, electrónica, folk y elementos de composición, el pianista y sus colaboradores recorren extensiones musicales marcadas por ritmos intensos, voces etéreas, un piano impecable y melodías antiguas.

También es oficial este año la participación de Lucía Rey, ganadora de los premios de la Plataforma Jazz España 2026/2027. Rey es una artista polifacética, pianista y compositora salida del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tras completar sus estudios de Música Moderna y Jazz en la Escuela de Música Creativa y Danza Contemporánea en el RCPD de Madrid, continuó su formación en Cuba y Nueva York.