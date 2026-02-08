'Islas cardinales', una distopía en la nueva novela de Santiago Gil

El escritor Santiago Gil estaba bañándose en la playa de San Agustín un día de noviembre cuando empezó a llover, salió el arcoíris y brotó en su cabeza, como si fuesen colores saliendo del agua al cielo, la primera frase de su última novela, Islas cardinales.

La obra, que se presenta este sábado 7 de febrero a las 12.00 horas en la Casa del Libro en Las Palmas de Gran Canaria, fue escrita en un mes y medio, tiempo en el que Donald Trump ganó las elecciones por segunda vez, y presenta un mundo distópico lleno de locuras posibles en el que el presidente estadounidense y el rey de Marruecos pasean por la calle León y Castillo.

Todo es posible en este universo en el que habita el periodista Jacinto Zamora, el protagonista de una historia dividida en tres partes -dos en primera persona y una tercera con un narrador omnisciente-, que presenta entre sus líneas una "reflexión sobre el destrozo medioambiental de Canarias", en palabras de su autor.

"Siempre se habla de la posición geográfica, de la geoestratégica, la geoeconómica... ¿Y la geohumanística qué?", se plantea Gil, haciendo uso de un término poco habitual con el que quiere poner el foco en la posición de los seres humanos en el mundo.

¿Dónde está Canarias?

También habla el escritor sobre esa especie de "esquizofrenia" que hay en Canarias: "Somos africanos continentalmente, pero luego americanos, cubanos y venezolanos, porque nuestra cultura está allí, pero también somos europeos y españoles". Y recuerda esos días azules y ese sol de su infancia en los que para él, las Islas eran un recuadro debajo de Valencia y después pegado a Cádiz. "Cuando el Meteosat hizo la foto dije: ¡Si estamos allí abajo!", rememora.

Con la posición del Archipiélago en la cabeza, Gil juega en su novela con el concepto de isla, se acerca a la inteligencia artificial y a un posible apagón tecnológico, reflexiona sobre el deterioro del paisaje y busca reflejar la evolución de Gran Canaria desde finales de los años 60 hasta la actualidad.

Esto lo hace con el horizonte siempre en el horizonte -valga la redundancia-, porque el escritor canario enfoca las Islas desde una perspectiva universal y para él, "ser insular no es estar aislado": "Cuando te asomas al mar, alguien que vive en una isla, está deseoso de que llegue todo lo bueno que viene de fuera y, a la vez, está dispuesto a salir. El horizonte ese que la gente cree que nos hace sentir encerrado, hace lo contrario, representa una porosidad constante. Eso para mí es Canarias, con toda la mezcla de culturas. Cerrarnos en una supuesta identidad me parece que es un error muy grande", manifiesta.

"Novela-ensayo"

En la presentación de Islas cardinales también estarán presentes Victoriano Santana Sanjurjo, editor del libro, y Franck González, actual director de la Casa-Museo Antonio Padrón. Ambos acompañarán a Gil en una charla sobre esta "novela-ensayo", como él mismo la define, en la que su protagonista observa cómo el mundo se descompone a su alrededor mientras él mismo atraviesa una profunda desorientación personal y profesional.

"No es que sea yo, pero podríamos haber sido cualquiera", subraya el escritor, en referencia a este personaje que le sirve para explorar la crisis del periodismo, la pérdida de referencias y la sensación de vértigo ante un futuro cada vez más incierto que predomina en la sociedad actual.

Así, el título, Islas cardinales, funciona como una brújula con varias capas de lectura. Gil juega con los puntos cardinales de la geografía, con las virtudes cardinales, como la templanza, y con la idea de orientación en un mundo cada vez más caótico.

Cambio de papeles

En la novela aparecen también escenarios extremos, como una Canarias partida en dos -en la que Marruecos se queda una parte- o la conversión repentina de ciudadanos canarios en migrantes ilegales dentro de su propio territorio, una forma de cuestionar la fragilidad de las fronteras y la seguridad de pertenecer a un lugar. Una forma de decir que lo que le pasa a unos hoy, por muy lejano que parezca, le puede pasar a otros mañana.

Toda esta reflexión desemboca en una crítica directa al relato victimista, ya que el autor rehúye el tono lastimero y propone un ejercicio de autorresponsabilidad colectiva. De mirar dentro. «Buscamos siempre un enemigo fuera», señala, mientras recuerda la desaparición de los paisajes de su infancia en Agaete o Guía y eso que decía Rilke de que "nuestra patria es la infancia».

Pese al diagnóstico severo, preciso e irónico que el escritor hace del mundo que le rodea, su última novela no renuncia a la esperanza. La obra, breve y escrita de manera torrencial -y que Gil recomienda leer de una tirada-, termina abriendo una rendija de luz hacia el futuro.

El autor confiesa que sigue creyendo en el ser humano, especialmente en las generaciones jóvenes, esas capaces de volver a reconstruir lo que se ha roto. «Los mundos se cosen con la bondad y el trabajo de quienes vienen detrás», recalca. Una fe que convive con la (auto)conciencia de vulnerabilidad y con la convicción de que la literatura sigue siendo un refugio desde el que imaginar, comprender y poner un poco de orden en esta vida que cada vez parece más caótica y que amenaza con hacernos perder el norte.