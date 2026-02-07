Lanzamiento
Jorge Dávila, periodista y subdirector de El Día, presenta su primera novela, El anillo de Faride
‘El anillo de Faride’ es un ‘thriller’ que lleva al lector hasta Estambul
El periodista y subdirector del periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife, Jorge Dávila, presentó el viernes, en el Cabildo de Tenerife, su primera novela, El anillo de Faride. Publicada por Editorial Círculo Rojo el autor afirma que «no se trata de una novela del accidente de 1977, sino de una trama en la que la catástrofe de los dos jumbos se convierte en un personaje más de la acción protagonizada por Santiago, un periodista tinerfeño, y Eve Baxter, una fotógrafa neoyorquina, en tres escenarios distintos: La Laguna, Nueva York y Estambul».
Una joya que perteneció al tesoro del palacio de Topkapi se convierte en un nexo de unión entre el accidente aéreo de 1977 y todo lo que viven los personajes en un «peligroso» viaje a Estambul. «No llega a ser una novela negra, pero sí que tienen unos tintes policiacos que mantienen en tensión al lector desde los primeros renglones», indicó durante el encuentro.
La novela ya se encuentra a la venta en las librerías Agapea de Santa Cruz, Agapea de La Orotava, El Barco de Papel (El Sauzal) y la Librería Lemus de La Laguna y a través de las plataformas digitales Amazon, La Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés. Durante el acto de presentación, el autor explicó que «ha sido un proceso largo y emocionante que culmina en un escenario imponente y con un gran significado para Tenerife».
La presentación contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, quien destacó que «apoyar iniciativas culturales como esta significa apostar por el talento local y por obras que proyectan la historia y la identidad de Tenerife hacia el exterior», añadiendo que «la literatura también es una forma de promoción cultural y turística de la Isla». Por su parte, el consejero de Cultural, José Carlos Acha, puso en valor que el Cabildo «impulsa la democratización de la cultura, como institución que promueve la creación literaria y el pensamiento crítico», y afirmó que «esta novela demuestra cómo la cultura puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra memoria colectiva y convertirla en conocimiento compartido».
