Clown y Schubert en caja de bombones

«Este es un espectáculo que a los calmos los va a perturbar y a los perturbados los va a calmar porque se van a sentir comprendidos». Así habla José Carlos Campos, director y uno de los protagonistas de Viaje de invierno, la pieza que aterriza esta tarde en el Espacio La Granja. La hora de arranque será a las 20:00 horas y todavía hay entradas disponibles por tan solo 10 euros en www.espaciolagranja.es y en la taquilla del recinto capitalino.

Se trata de una propuesta escénica «exquisita» que tiene a la música de Franz Schubert como protagonista. Para ponerla en escena se reúnen el propio Campos, referente internacional en el mundo del cabaret, el tenor Manuel Gómez Ruiz y la afamada pianista Victoria Rodríguez.

Viaje de invierno es una coproducción de la compañía Bypass Teatro y del Auditorio Alfredo Kraus. De hecho, se estrenó en 2024 en la sala de cámara del mencionado recinto cultural grancanario. «Para los alemanes, Viaje de invierno es como para nosotros Lorca o Calderón. Es un clásico que hay que conocer, un fondo de armario cultural que creo que debería también formar parte de nuestro patrimonio. Estamos en una época en que todo el mundo quiere hablar de lo suyo, pero ¿y quién va a hablar de lo de todos? Creo que es el momento de hacernos con la cultura de todos para todos», reflexiona Campos.

«Nuestro objetivo siempre ha sido acercar la música clásica a todo el mundo» José Carlos Campos — Director y actor de ‘Viaje de invierno’

La pieza que se podrá disfrutar hoy en el recinto cultural del Gobierno de Canarias pone en escena a dos clowns trágicos: el caminante (Manuel González) y el organillero (José Carlos Campos), que transitan por la «poesía, la oscuridad, la búsqueda interior y la esperanza por la primavera». El payaso augusto es el niño grande, el amor romántico y la eterna esperanza. El que tiene la cara blanca es la muerte, el invierno, el cuervo, el perro que ladra, el frío y la luna, explican desde la compañía.

Durante la obra se escenificará un conjunto de 24 canciones (lieder) de Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller, todo un viaje poético que muestra a un caminante que se siente excluido de su propio mundo; extranjero en su propia tierra, y en el que los temas de la búsqueda interior y la esperanza por la llegada de la primavera, tienen una profunda resonancia.

Viaje de invierno es una coproducción de la compañía Bypass Teatro . / El Día

Campos habla de esta obra con el mismo mimo con el que ha tratado la puesta en escena de este mágico Viaje de invierno. La define como «una pequeña cajita de bombones» por su nivel de exquisitez y detalle. «Nuestro objetivo con este y con nuestros anteriores trabajos siempre ha sido acercar la música clásica a todo el mundo». Con ese fin en mente, envuelven sus puestas en escena con una plasticidad digna de los paladares más elevados pero al alcance de los que quieren acercarse por vez primera a este mundo. «A veces unos entran por la plástica y terminan enamorándose de la música o al revés, entran por la pasión que tienen por este tipo de música y terminan enamorándose de la plástica», añade el director.

Noticias relacionadas

Franz Schubert (1797 – 1828) produjo una vasta obra durante su corta vida, componiendo más de 600 piezas vocales (principalmente lieder), así como varias sinfonías, óperas y una gran cantidad de música para piano. Tuvo un talento extraordinario desde muy joven, pero el aprecio por su música fue limitado durante su vida. Su obra se hizo más popular en las décadas posteriores a su muerte y fue elogiada por compositores del siglo XIX, entre ellos Mendelssohn, Schumann, Brahms y Liszt.