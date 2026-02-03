Animación canaria en la Berlinale con ‘Age of Madness’

La productora de animación tinerfeña 3Doubles Producciones firma otro importante triunfo después de alzarse recientemente con el premio Rose d’Or Latino 2026 en la categoría infantil por SuperKlaus. Ahora, participará en el European Film Market (EFM). Se trata, explicaron ayer desde la productora, de la primera edición de estos Días de la Animación (Animation Days), que tendrán lugar la próxima semana: entre el 12 y el 14 de febrero.

Estos primeros Días de la Animación del EFM surgen en el marco de la «ambiciosa» colaboración que han firmado el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Annecy. El director de 3Doubles Darío Sánchez, ha sido escogido para realizar una presentación en el Spotlight on: Animation Pitching Sessions + Annecy Animation Showcase.

Para esta importante cita, Sánchez ha decidido presentar el nuevo proyecto de la entidad: Ages of Madness: The Howling of the Jinn, una apuesta de horror cósmico para adultos bastante ambiciosa. Este pitch se llevará a cabo el viernes 13 de febrero en el marco de la Berlinale.

Ages of Madness: The Howling of the Jinn es un largometraje de 80 minutos basado en el universo del recordado escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Producida por Darío Sánchez, la película utiliza una estructura de «muñeca rusa» para narrar cuatro historias que atraviesan la historia humana, desde una abadía medieval en el siglo XII hasta el Tokio actual, unidas por el siniestro hilo conductor del Necronomicon.

«La animación es el único medio capaz de hacer justicia al universo evocador y perverso de Lovecraft», afirma Sánchez. «Buscamos ofrecer un horror sofisticado para audiencias adultas que el cine de imagen real difícilmente puede alcanzar». Desde 3Doubles insisten en destacar que este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia (coproduce junto a la tinerfeña SumendiUhartea). Concluyeron subrayando la importancia de la colaboración interregional en la producción de animación de alto nivel en España.

Fundada en 2017 y con sede en Santa Cruz de Tenerife, 3Doubles Producciones es un estudio de animación 3D líder en Europa y uno de los que ha experimentado un crecimiento más rápido en el sector. Este logro, destacan sus fundadores, es fruto de una combinación de producción de alta calidad y la ventaja competitiva de su ubicación en Canarias. Con un equipo en crecimiento de más de 200 profesionales, el estudio se especializa en servicios de producción integral y coproducciones de largometrajes y series de televisión. Su listado de proyectos incluye el filme nominado al Goya Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (2022), SuperKlaus (nominado al Goya 2025) y los largometrajes ya finalizados Heidi: El rescate del lince y Norbert (nominado al Goya 2026) entre otros.