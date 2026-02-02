Juan Aguirre (Amaral): "Seguimos con los mismos nervios a la hora de afrontar una canción nueva"

Ya recuperado de una lesión que le obligó a aplazar, el pasado diciembre, su concierto en San Sebastián, Juan Aguirre no esconde la ilusión que le hace volver a los escenarios. Pese a ello, tienen programados pocos conciertos, ya que tanto el guitarrista como la cantante quieren centrarse en la creación de su próximo disco.

Amaral ha conseguido algo de lo que muy pocos grupos pueden presumir. Habéis conectado con todo tipo de generaciones.

Es algo que nunca nos hemos esperado, al igual que nunca pensamos en muchas cosas que nos han ido ocurriendo a lo largo de nuestra carrera. Nunca pensado que el proyecto crecería de esta forma. Es verdad que éramos optimistas, pero para nosotros el premio ya era hacer música. Creo que tanto Eva como yo hemos dado mucho a la música, pero nos lo ha devuelto con creces.

¿Le sorprende cuando le pide una foto alguien que puede tener la edad de un hijo suyo?

Por un lado no, porque es algo que nos ha pasado más veces, pero siempre que viene alguien de cualquier edad y me dice que mi música forma parte de la banda sonora de su vida me impresiona. Nos da una gran sensación de responsabilidad. No puedes hacer mucho cuando te dicen esas cosas tan bonitas, pero es algo que se agradece mucho. Intentamos hacer los mejores conciertos posibles y grabar la música que nos sale para corresponder todo ese cariño.

Llevan treinta años en activo y sorprende que en Spotify tienen más oyentes mensuales que muchos de los cantantes más de moda.

Nunca nos hemos obsesionado con las cifras. Es algo que tanto Eva como yo hemos tenido claro desde el principio, no pensábamos ni en los discos vendidos, cuando se vendían, ni en los streamings. Eso no indica nada, no quiere decir que sea más emocionante o menos. Hay que saber relativiza las cifras, en todas las facetas de la creatividad.

En esas cifras influye que han conseguido crear algunos himnos como 'Marta, Guille y los demás'.

Es algo que ha hecho la gente, nosotros poco tenemos que hacer al respecto. Cuando estamos componiendo un disco o haciendo una canción nadie piensa que va a coger tal trascendencia, trabajamos con lo que sentimos y tratamos de dar forma a un sentimiento o a algo que está en el aire. La gente es la que le da la categoría de himno que dice usted.

¿Qué ha cambiado durante estos años a la hora de afrontar la creación de un disco?

Han cambiado cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero otras muchas permanecen. El vértigo y la inquietud de enfrentarte a una canción nueva es el mismo. Sigo sintiendo esa especie de chispazo, esa emoción, cuando componemos. Sentimos la necesidad de transmitir.

Queda Amaral para rato entonces.

No somos de hacer planes, si los hubiésemos hecho no nos hubiesen salido bien las cosas. Era imposible de planear lo que nos ha pasado y no queremos planear el futuro. Lo que tenemos claro es que la música es una de las cosas que más disfrutamos.