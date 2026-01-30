El Carnaval se asoma al Círculo de Bellas Artes con Cristóbal Tabares

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife da la bienvenida al Carnaval chicharrero con una completa programación que arrancó en la tarde de ayer con la inauguración de la PIM PAM PUM… ¡¡¡FUEGO!!!, del artista Cristóbal Tabares y con la participación de diferentes colaboradores. Este proyecto forma parte del programa de actividades artístico-culturales diseñado para la celebración del Centenario de la entidad (1925-2025). La exposición, con referencia creativa en el carnaval y montada en un periodo en el que estas fiestas se viven con fuerza en la capital de la Isla, se podrá visitar hasta el 14 de febrero, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, de martes a sábado.

El comisario de la exposición, Octavio Zaya, expresa que, en este montaje, Cristóbal Tabares y sus colaboradores «trasladan el Carnaval al ámbito de las artes plásticas como un principio estético y político», y lo hacen «a través de una propuesta colectiva y polifónica» en la que «el artista suspende temporalmente los órdenes establecidos del arte, apropiándose, transformando y parodiando obras y símbolos de la autoridad artística y cultural». Octavio Zaya completa: «Junto a ello, celebra el trabajo colectivo, la cultura popular y las manifestaciones festivas del Carnaval tinerfeño».

Por su parte, el artista Cristóbal Tabares explica que «el punto de partida es el exceso, la acumulación, la fiesta de la carne y del plástico, la belleza de lo tóxico y lo efímero». Es por eso que esta nueva exposición propone un mundo abierto, inacabado y plural, «donde el sentido no se impone desde arriba, sino que emerge de la interacción, el conflicto y la celebración compartida». En palabras de Zaya, «el Carnaval ha sido, a lo largo de la historia, una de las formas más persistentes de resistencia simbólica frente a los poderes políticos, religiosos y culturales». El comisario habla de que, más allá de una celebración festiva, «es un fenómeno cultural profundo que propone una visión alternativa del mundo: irreverente, colectiva y contraria a la seriedad y al dogmatismo del discurso oficial». Concluye que, en el Carnaval, «las jerarquías se suspenden, los roles se invierten y la risa colectiva se convierte en una fuerza crítica y liberadora».

En este espacio excepcional, el del carnavalero, apunta Zaya, «el cuerpo ocupa un lugar central. No se trata del cuerpo idealizado y cerrado, sino de un cuerpo abierto, excesivo y en constante transformación: un cuerpo que come, baila, suda, nace y muere. Esas imágenes, lejos de ser meramente provocadoras, expresan una concepción material y dinámica de la existencia, ligada a los ciclos de renovación y cambio».

Esta exposición se desarrolla en colaboración con Sanieco y la Asociación Cultural La Flor de la Gorgolana, de Arafo.