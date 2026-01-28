Sol Gabetta: "Muchos solistas tienen éxito en Instagram, pero el concierto se les queda grande"

«Tiene más valor para mí esta charla que tengo con ustedes, que cualquier tiempo que pase en Instagram». Son las palabras de la chelista argentina, Sol Gabetta, que ayer mantuvo un enriquecedor diálogo con alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música de Canarias en su sede grancanaria. La solista intervino horas antes de su paso por el 42 Festival de Música de Canarias en el auditorio Alfredo Kraus junto a la Orquesta Sinfónica de Bamberg acompañada por el director checo Jakub Hruša. Un concierto que se repetirá hoy jueves, a las 19.30 horas, Auditorio de Tenerife, y donde Gabetta debuta con su interpretación del Concierto para violonchelo en Mi menor op. 85, de Edward Elgar (1857-1934) a través de su preciado instrumento, un Matteo Goffriller veneciano de 1730.

Seguidores en Internet

«Muchos solistas tiene mucho éxito virtual, pero el concierto se les queda grande», aseguró. «Tienen 100 mil seguidores en Internet, pero no llenan una sala, porque ninguno va a verlo en directo». Y aunque pueden crear su propio vídeo «no dejan huella porque lo personal tiene más valor».

En este sentido, la solista subrayó que «aunque muchos músicos tengan técnica interpretativa, tocan sin sentido musical por el miedo al juicio, y eso se nota, pero si tocas con todo el corazón y el alma eso se transmite». De este modo, el éxito es, desde su punto de vista, que «algo tenga personalidad y sea único, aunque pueda o no gustar». Porque el resultado «siempre será algo respetable. Y lo más difícil e importante es hacerse querer por otros profesionales».

Jóvenes

Gabetta reconoció que la situación de los jóvenes músicos cambió tras el covid. «Cuando empecé era difícil, pero había menos gente. Ahora hay más músicos y orquestas y el nivel ha crecido en todos los ámbitos». Y recordó que «cuando salí de Berlín con 23 años no sabía qué iba a hacer con mi vida y nunca pensé que iba a ser solista». Por eso recomendó que «hay que tener un objetivo», pero también mirar otras posibilidades. «Tengo muchos amigos músicos reformados, y por eso hay que tener una cabeza más abierta a otras cosas que tengan que ver con esta profesión. Lo otro sería solo dos opciones: o el éxito personal o la depresión».

Crecimiento

La chelista aseguró que «escuchar un concierto es también un crecimiento a nivel de conocimientos. Los alumnos «estudian y estudian, pero no se dan cuenta que de lo pasivo se aprende tanto como de lo activo» y añadió que para tener éxito es necesario «hacer una estructura seria con tu tiempo» porque «al final todos tenemos las mismas horas del día». Por eso mismo el carácter del solista te tiene que gustar ya que hay gente que es más feliz en una orquesta de cámara. «Si no funciona hay que buscar otro camino. Hay que levantarse si uno cae, pero si no se da no hay que frustrarse».

Exigencia

Esta exigencia con ella misma lo lleva al extremo. «Di un concierto en Liepzig con 40 de fiebre porque yo doy un concierto si puedo sostenerme sobre los pies». Y se considera una solista rígida. «En Corea recuerdo estar tan confundida que tras dormir un rato no sabía si había tocado ya o me venían a buscar para volver al aeropuerto». Pero realmente se considera una privilegiada «porque a mí me aplauden, pero el trabajo de un médico es diez veces peor pero a ellos nadie los felicita», dijo.

Orquesta

La solista también reconoció que «Cuanto más aprendas de lo que los otros músicos tienen que hacer en una orquesta más criterio puedes tener para ti». También habló del fenómeno de la distonía producto de hacer muchos conciertos rápidos. «Si lo haces lento se graba mejor en la mente. El trabajo lento es muy bueno para el cerebro. Hay que conocerse a uno mismo y el descanso mental antes del concierto es muy importante».

Noticias relacionadas

Finalmente, la chelista reconoció que el director de orquesta se ha convertido en «una figura sagrada», un maestro. Yo no tengo problema con la sabiduría, si en el encuentro se da algo mágico».