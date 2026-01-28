¿Qué pasó en los premios Feroz de Zaragoza entre Jedet y el productor Javier Pérez Santana? Esta es la cronología de los hechos

La Justicia ha condenado al productor cinematográfico Javier Pérez Santana por los hechos ocurridos durante la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023, celebrada en Zaragoza. La sentencia pone fin a un caso que generó una fuerte conmoción en el ámbito cultural y social, al producirse en el marco de uno de los eventos más relevantes del cine español. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en el recinto de Espacio Ebro, en el Parque del Agua, y dieron lugar a varias denuncias por agresión sexual. Entre ellas, la presentada por la actriz y activista Jedet, cuya denuncia fue clave en el desarrollo de la investigación. El caso reabrió el debate sobre la seguridad en los eventos culturales y la protección de las víctimas.

Los acontecimientos se remontan a la noche del sábado posterior a la gala, el 29 de enero de 2023, cuando, según la investigación policial, el productor se aproximó en varias ocasiones a la actriz durante la celebración. Tras un primer contacto verbal incómodo, se produjeron nuevos acercamientos hasta que, en el último de ellos, se denunció un tocamiento no consentido. La situación derivó en un enfrentamiento verbal y en la intervención del personal de seguridad del recinto, que activó de inmediato el protocolo y avisó a la Policía Local, procediendo a la detención del productor.

La investigación recogió además el testimonio de seis testigos, que corroboraron el relato de la denunciante y describieron comportamientos similares hacia otras personas presentes en la fiesta. Según el atestado policial, tras ser increpado por la víctima, el productor profirió insultos de carácter transfobo, lo que llevó a los investigadores a valorar la existencia de un posible delito de odio, añadido a la agresión sexual. Algunos asistentes manifestaron haber sufrido también tocamientos o actitudes intimidatorias durante la misma noche.

Pérez Santana negó los hechos tanto ante la Policía Nacional como ante el juzgado, asegurando que no recordaba lo ocurrido debido al consumo de alcohol y rechazando haber actuado de forma discriminatoria. Sin embargo, la resolución judicial ha considerado probados los hechos denunciados, culminando con su condena. Paralelamente, aquella noche se registró una segunda denuncia por acoso sexual contra otro profesional del sector, lo que contribuyó a intensificar la polémica.

Tras conocerse los hechos, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de los Premios Feroz, condenó públicamente lo sucedido, activó sus protocolos de seguridad y anunció el veto de los implicados en futuras ediciones. Instituciones públicas y representantes políticos expresaron también su repulsa y su apoyo a las víctimas, subrayando la necesidad de garantizar que los eventos culturales sean espacios seguros.