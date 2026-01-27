‘SuperKlaus’ se alza con el Rose d’Or Latino en Miami

Un nuevo triunfo para el pujante sector canario de la animación: SuperKlaus, la cinta de la tinerfeña 3Doubles Producciones estrenada a finales de 2023, ha sido galardonada recientemente con el premio Rose d’Or Latino 2026 en la categoría infantil, anunciado en la ciudad norteamericana de Miami.

SuperKlaus es una coproducción canadiense (PVP Media) y española (3Doubles, Capitán Araña y Smarterk Films AIE) que combina «la esencia navideña con elementos de comedia y acción». En la trama, Papá Noel sufre un golpe en la cabeza que lo lleva a creer que es un famoso superhéroe de cine. Se embarca entonces en una misión para salvar su taller y la Navidad misma junto a Leo y Billie, una niña que ayuda a Santa Claus en su nuevo papel de superhéroe contra Fafnir, un empresario que quiere robar la navidad.

La película fue dirigida por Andrea Sebastiá y Steven Majaury y estuvo entre las nominadas a la mejor película de animación en la misma edición que la incombustible y también canaria Mariposas Negras se trajo hasta la localidad tinerfeña de Garachico el prestigioso cabezón.

El anuncio de este nuevo reconocimiento para el sector de las Islas, realizado el pasado 21 de enero en el marco de la tercera edición de estos prestigiosos premios, sitúa a SuperKlaus como la producción más destacada del año para el público joven. Según explicaron desde 3Doubles, este galardón internacional no solo premia la calidad técnica del largometraje, sino que también impulsa la visibilidad de la animación canaria y española en todo el mundo. «No podríamos estar más orgullosos de llevar la animación española y canaria a lo más alto. Nada de esto sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de cada persona en el equipo de SuperKlaus», explicó Darío Sánchez, CEO de 3Doubles Producciones. Los Rose d’Or Latinos, continuaron, se han consolidado como un «sello de distinción en la industria de habla hispana y portuguesa». En esta edición, SuperKlaus se impuso ante fuertes competidores internacionales. Este premio llega en un momento dulce para la producción, sumándose a otros hitos recientes del estudio como la nominación de Norbert a los Goya.