Tomasín: el puntal herreño que dio el salto a la gran pantalla con 'La lucha'

Es uno de los baluartes de un deporte en el que se estrenó hace ya más de tres décadas en las filas del Concepción pero, a su vez, uno de los protagonistas de La lucha, largometraje dirigido por José Alayón que está a punto de dar el salto a la cartelera de la gran pantalla. En los planes de Tomasín Padrón (El Hierro, 1977) no figuraba meterse a actor; tampoco caminar sobre la alfombra del Festival de Cine de San Sebastián con parte del elenco de un proyecto que gira en torno a la lucha canaria. «Ésta es una de las agarradas de mi vida», reconoce el puntal natural de Echedo.

¿Qué hace un exluchador en los créditos de una película?

Todavía no soy un exluchador [ríe], aún hago mis cosillas... Sigo en la pelea.

Perdón, un luchador...

...todo ocurrió de casualidad; nunca se me habría pasado por la cabeza presentarme al casting de una película.

¿Lo cogieron al lazo?

Más o menos [pausa]. Fueron al campo de lucha a buscar a la chica que iba a ser la protagonista de la peli. Ella entrenaba antes que yo y cuando llegué al campo fueron a por mí... Llamé su atención y empezamos a hablar.

¿No le echó ‘pa’ atrás formar parte del reparto de un proyecto cinematográfico?

Al principio costó creerme lo que querían hacer, pero tenía uno de esos días simpáticos a los que dices sí a todo y pasó... También le digo que inicialmente no era consciente del lío en el que me estaba metiendo. Dije sí sin más.

¿Usted es de El Hierro?

Sí, ¿se nota mucho?

El apellido Padrón es una buena ayuda.

Sí, de Echedo.

¿Entonces, al principio, dice que no se lo creía?

Digamos que no le presté toda la atención que requería la idea que me estaban transmitiendo. Me pidieron el teléfono, contactaron conmigo, hicimos varias pruebas, entré en internet para ver quién era José Alayón...

Vamos, que poco a poco se fue dando cuenta de que esto no era una broma.

El hombre parecía serio [Alayón] y vi que había ganado sus cosillas en el mundo del cine; alguienque sabe lo que tiene entre manos porque todo el mundo habla cosas buenas de su faceta como director. La primera vez que me dijeron que iba a ser protagonista en La lucha me lo tomé a coña, pero a medida que se sucedieron las entrevistas pensé. ¡Coño, estos van en serio! Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba metido en un buen follón...

¿'La lucha' canaria es muy distinta desde un plató de rodaje?

Sí, totalmente diferente. Estamos acostumbrados a ver a dos tíos dándose cabezazos, patadones y empujones sin entrar a analizar los sentimientos que hay en la brega, que es algo que está bien reflejado en La lucha.

Sin ánimo de ‘hacer la rosca’ al dire, ¿cree que José Alayón ha dado con la tecla?

Es la mejor imagen que se puede transmitir de este deporte. En el Festival de Cine de San Sebastián nos dimos cuenta que esa percepción de identidad había sido captada por los espectadores de La lucha. Ésta es una de las agarradas de mi vida.

¿Imaginó alguna vez pisar la alfombra de una cita cinematográfica de tanto nivel?

Ni en mis peores sueños [ja, ja,ja]; tampoco en los mejores. Soy una persona que no estaba interesada por conocer este mundo, pero una vez has probado una experiencia como la de San Sebastián tus esquemas emocionales cambian. Sí sabía que había una alfombra roja y que se daban premios a las películas, pero no tenía ni idea de todo lo que pasaba a su alrededor. Jamás pensé que iba a acabar metido en un plató de cine.

"El deporte exige mucho esfuerzo y concentración;aquí [en el cine] los argumentos son otros. Está el trabajo, la concentración, las rutinas habituales en un rodaje... Son dos mundos muy distintos que en el caso de 'La lucha' se han unido para transmitir una imagen de la lucha canaria repleta de sentimientos"

‘La lucha’ toca la presencia de la mujer en un deporte que se ha ido transformando;que ha mutado hacia una disciplina más abierta.

En mis recuerdos siempre hubo mujeres practicando la lucha canaria, si bien en unas condiciones distintas a las de los hombres. No es algo que haya pasado hace poco tiempo, aunque es cierto que todavía deben alcanzar una serie de derechos que se han ganado sobre la arena. Aún hay diferencias que separan a los hombres y a las mujeres.

A usted le tocó vivir desde dentro el ciclo dorado del Productos de El Hierro, ¿es más difícil preparar una agarrada decisiva en la alta competición que ponerse delante de las cámaras?

Yo estuve poco tiempo con ellos, pero ya le digo que ser competitivo no es coser y cantar. El deporte exige mucho esfuerzo y concentración;aquí [en el cine] los argumentos son otros. Está el trabajo, la concentración, las rutinas habituales en un rodaje... Son dos mundos muy distintos que en el caso de La lucha se han unido para transmitir una imagen de la lucha canaria repleta de sentimientos.