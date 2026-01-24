Los trabajadores del cine logran su primer convenio colectivo

Los trabajadores de los cines de Canarias verán un aumento de salario por primera vez en 30 años. Las plantillas de las empresas de exhibición cinematográfica han logrado su primer Convenio Colectivo después de 30 años rigiéndose por un marco regulatorio obsoleto que no se adaptaba a las necesidades actuales de la proyección.

Así quedó ayer reflejado en el Boletín Oficial de Canarias, que publicó el resolución de 13 de enero de 2026, en la que acuerda la inscripción, depósito y publicación del I Convenio Colectivo de trabajo del personal de las empresas de exhibición cinematográfica de la Comunidad Autónoma de Canarias, culminando así su plena entrada en vigor administrativa.

Este primer convenio autonómico del sector es el resultado del proceso negociador impulsado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, junto a Sindicalistas de Base de Canarias (SBC) y FETICO, con la patronal estatal FECE (Federación de Cines de España). El acuerdo supone la actualización integral de un marco laboral que no se revisaba desde finales de los años noventa y dota al sector de una regulación propia adaptada a la realidad actual de las salas de cine del archipiélago.

El nuevo convenio adapta las condiciones de trabajo a las transformaciones organizativas y tecnológicas del sector, moderniza la estructura profesional y corrige el fuerte desfase salarial acumulado desde 1999, garantizando derechos, estabilidad y una remuneración justa para las plantillas de las empresas de exhibición cinematográfica en Canarias.

Entre los principales avances, el texto renueva las categorías y grupos profesionales conforme a las funciones reales que se desempeñan en los cines, reconoce expresamente el grupo de gestión —incluyendo las figuras de gerente, subgerente y personal de apoyo— y actualiza unas tablas salariales que llevaban más de dos décadas congeladas. Asimismo, el salario base se ajusta al SMI vigente, permitiendo que los complementos recuperen su función retributiva real.

El convenio introduce mejoras en la regulación de las sesiones matinales y la nocturnidad, revisa la compensación de los días festivos —incorporando el concepto de «festivo librado»— y refuerza el derecho al descanso con la garantía de dos días consecutivos de descanso semanal. Además, se pactan incrementos salariales anuales del 2,5 % para los años 2026, 2027 y 2028, asegurando una evolución sostenida de los salarios durante toda la vigencia del acuerdo.

El texto incorpora también medidas actualizadas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como contenidos específicos en materia de igualdad, diversidad e inclusión del colectivo LGTBI+, consolidando un entorno laboral más seguro, respetuoso e inclusivo.

Desde FSC-CCOO Canarias se valora la publicación oficial de este convenio como un hito histórico para el sector de la exhibición cinematográfica en las islas, que aporta seguridad jurídica, dignifica el trabajo en las salas de cine y sienta una base sólida para seguir avanzando en estabilidad, igualdad y calidad en el empleo.