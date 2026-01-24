La excelencia rusa del violín aterriza en la Sinfónica

La Sinfónica de Tenerife comparece de nuevo ante el público del Festival de Música de Canarias con una atractiva propuesta que une la excelencia rusa con la canaria. En esta ocasión, la orquesta trae consigo un programa marcado por la mirada ruso-soviética, con la presencia de Vadim Repin, considerado una auténtica leyenda viva del violín, que asumirá el enigmático y poderoso Concierto para violín de Shostakovich. Bajo la dirección del asturiano Pablo González, interpretarán también a Mussorgsky.

«Es un programa muy bonito y fascinante», señaló ayer el maestro González. El norteño destacó que, además de la procedencia de sus compositores, lo que caracteriza a ambas obras es el duelo. «En el caso de Shostakovich por la pérdida de libertad, y en el de Mussorgsky por la muerte de un buen amigo», agregó. Los conciertos tendrán lugar el próximo lunes en el Auditorio de Tenerife, y el martes en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. Ambos a las 19.30 horas. También habrá una charla introductoria una hora antes con las claves de esta programación.

Vadim Repim fue un niño prodigio en su URSS natal, donde tuvo la oportunidad de debutar cuando tan solo tenía cinco años. No obstante, el verdadero reconocimiento global llegó en 1989, al convertirse en el ganador más joven de la historia del prestigioso Concurso Internacional Reina Elisabeth de Bruselas. A lo largo de varias décadas, Vadim Repin ha actuado con algunas de las orquestas e intérpretes más importantes del mundo. Junto a su violín, un Nicolò Amati del año 1664, Repin se suma ahora a la Sinfónica de Tenerife para interpretar una de las obras más exigentes de su instrumento, el Concierto para violín nº 1 de Shostakovich.

El programa propone una experiencia con alma rusa, con un hilo conductor que va desde las épocas más duras de censura soviética hasta el colorismo descriptivo del siglo XIX. Un itinerario que no solo exigirá a la Sinfónica de Tenerife demostrar su excelencia técnica, sino que también le hará desplegar toda su capacidad expresiva.

El Concierto para violín nº 1 de Dmitri Shostakovich, en el que Vadim Repin ejercerá como solista, es una pieza completamente marcada por su contexto histórico, pues hasta 1955 estuvo relegada debido a la censura del régimen estalinista. Cada uno de sus cuatro movimientos representa un estado de ánimo diferente. Será el primer plato de una velada musical con acento ruso.

Tras la pausa, la orquesta y director interpretaránla obra Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky –con la orquestación de Maurice Ravel–. Esta suite del siglo XIX se creó como homenaje póstumo al pintor Viktor Hartmann y, con ella, el autor da vida a un total de diez lienzos sonoros, donde también se incluyen referencias constantes a la herencia cultural rusa.

Todo ello bajo la dirección del maestro asturiano Pablo González, experto conocedor de este repertorio. Formado en Londres y Oviedo, ha dirigido a formaciones tan emblemáticas como la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen o la Royal Philharmonic Orchestra, además de ser titular de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.

Programación de otros días

La siguiente cita de la Sinfónica será el sábado, 24 de enero, con la compañía Pieles, que presentará su nuevo espectáculo en el Teatro Circo de Marte, a las 20.00 horas. Bajo el título Arahal. Un lugar donde descansar, constituye una propuesta interdisciplinar que habita la tradición. Percusión, voz, piedra, semilla y silencios que se funden en un canto ancestral que conecta Canarias, el norte de África y el legado sefardí, y con el que Pieles abre un umbral hacia lo íntimo, lo sagrado y lo colectivo.

Al día siguiente, domingo 25, estará el Coro Vanya Moneva en la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, en El Paso, a las 20.00 horas. En este concierto, el público podrá escuchar cantos búlgaros de la tradición folclórica y religiosa, de la mano de uno de los coros más populares de su país, dirigido por Vanya Moneva. Esta formación es uno los tesoros culturales vivos más importantes de Bulgaria. Su estilo recoge la influencia de la tradición balcánica, música sacra, jazz contemporáneo, pop, bandas sonoras y músicas del mundo.

El programa continuará con Ensemble Nexus, el sábado 31 en el escenario capitalino, a las 20.00 horas. El octeto de instrumentistas de las Islas será quien asuma el estreno la obra de encargo del festival a la compositora canaria Cecilia Díaz Pestano, que lleva por título Ángel de arena y que se inspira en la sensación de un niño en el momento en el que descubre el mar. Completan el programa obras de Mozart y Mendelssohn.

Noticias relacionadas

El FIMC continuará en febrero en La Palma con el concierto de la soprano canaria Raquel Lojendio, acompañada de la pianista madrileña Chiky Martín, el martes 3 en el Museo Benahorita de Los Llanos de Aridane, a las 20.00 horas. Con un programa titulado Cantos de dos mundos invitan al público a un delicioso viaje por dos orillas atlánticas.