Coque Malla recala en el Auditorio en clave de ópera

El cantante madrileño Coque Malla protagonizará, junto a un elenco integrado por otros siete actores, la producción escénica La ópera de los tres centavos, dirigida por Mario Vega, que se podrá ver en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife el 1 de febrero. El espectáculo se había planteado inicialmente para que fuera sólo en la caja escénica, pero finalmente se ha ampliado el aforo y estarán disponibles todas las butacas de la sala. Se trata de un coproducción en la que participan, además de Auditorio de Tenerife, Teatro Pérez Galdós, unahoramenos Producciones y Barco Pirata Producciones Teatrales.

Articulada en un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht (en colaboración con Elisabeth Hauptmann), la obra fue estrenada en la convulsa época de finales de la década de los años 20 del siglo pasado, formulando una feroz y despiadada crítica al capitalismo. Mario Vega también firma la escenografía y cuenta con dirección musical de Miguel Malla, quien se pone al frente del septeto que interpreta en directo el libreto de esta trepidante función, cuya trama tiene lugar en un insalubre matadero del sórdido Londres de entreguerras.

Coque Malla, el que fuera líder del grupo Los Ronaldos entre 1987 y 1998, asume por vez primera en su carrera artística un papel principal encarnando el rol del emblemático gánster y proxeneta Mackie Navaja, en un reparto muy coral en el que también figuran Omar Calicchio, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Carmen Barrantes, Cristina García, Miquel Mars, Pablo Novoa y Néstor Ballesteros.

Esta producción convierte la escenografía en un espacio «donde la moralidad es tan desechable como la carne procesada en el matadero de Peachum, y en cuyo universo despiadado, la delgada línea entre negocio y crimen se diluye, resaltando el mensaje de Brecht sobre la explotación capitalista», según señala Mario Vega, quien ha buscado el distanciamiento brechtiano rompiendo la ilusión teatral con la finalidad de que el espectador reflexione sobre la ironía y la brutalidad del mundo que se representa sobre el escenario. Para ello el director visibiliza en el transcurso de la función los mecanismos teatrales ante los ojos del público alterando el concepto de la denominada cuarta pared: los actores cambian de vestuario –diseñado por Elda Noriega– y de escena y los elementos escenográficos son reutilizados de manera funcional y simbólica como parte del juego propuesto.

La dramaturgia de la obra se distancia de una lectura solemne para sumergirse en la ironía, el sarcasmo y el humor negro. A través de la exageración y la parodia evidencia la hipocresía de los personajes y del sistema que los rige. Otro de los indiscutibles atractivos del montaje es su música. Los arreglos del libreto compuesto en su día por Kurt Weill son obra de Miguel Malla, quien ha compuesto numerosas bandas sonoras para cine, teatro y televisión. El músico, que arregló los dos últimos trabajos de su hermano Coque Malla donde compuso los temas para orquesta sinfónica, el tema Ruido para el disco Ni tan joven ni tan viejo homenaje a Joaquín Sabina o los arreglos de vientos para la banda sonora del largometraje El amor de Andrea compuesta por el grupo Vetusta Morla, concibe los números musicales que se interpretan en directo con un tono burlesco y rebelde que mantiene el espíritu de la partitura original.

Se juega con contraste, desde melodías dulces para letras cínicas, armonías disonantes que generan tensión y cortes abruptos que refuerzan el distanciamiento. La interpretación vocal se aleja de la belleza clásica para adoptar un tono más crudo y expresivo, acercándose al cabaret berlinés de los años veinte. n