Teresa Cardona, escritora: «Nunca sé quién es el asesino de mis novelas hasta el final»

La premisa de A la vista de todos parte de la siguiente pregunta: ¿es la realidad lo que vemos o aquello que construimos para que se ajuste a nuestros deseos? Como motor de la novela, ¿por qué quiso explorar este juego de espejismos?

Pues porque es muy común que intentemos ver las cosas de la manera que mejor nos conviene, al igual que intentamos dar una visión de nosotros mismos que no siempre es la real, aunque solo sea por educación o por la proyección de un deseo. Esa tesitura o conflicto es una realidad diari y es algo que también sucede con los crímenes, en el sentido de que los conflictos que hay detrás de esos crímenes son también muy humanos o, incluso, muy comunes. Esa es la idea que subyace a la novela.

Precisamente, la diferencia entre la novela policíaca y la novela negra estriba en que la primera se centra en «quién» y la segunda ahonda en «por qué».

Es que el porqué siempre es interesante. A mí me pasa muchas veces cuando escribo mis novelas que, a medida que voy avanzando en la trama y en los personajes, les voy buscando y poniendo excusas, lo cual es fatal, porque cuando llego al final de la trama tengo que decidir quién es el asesino o asesina. Y eso me supone una gran dificultad, porque muchos de ellos tienen razones y, a la vez, excusas. En el caso de esta novela, tenía varios candidatos.

En ese sentido, ¿se considera una escritora de intuición y brújula, más que de esquemas y mapas?

Jamás he sido de esas escritoras con una pizarra detrás y una especie de hoja de ruta que detalla lo que pasa en cada capítulo. Mis novelas se van escribiendo a medida que voy escribiendo capítulos. Es como lo que dijo una vez Javier Marías, citando a Juan Benet: «las novelas se escriben solas», como una especie de magia que te va conduciendo hacia un lugar determinado. En ese sentido, yo nunca sé quién es mi asesino de mis novelas hasta el final, hasta el último tercio del libro. Solo a partir de ahí voy entendiendo quién ha tenido más razones, más posibilidades. Y ahí es donde afloran los porqués: el entorno, la herida, la huida, la venganza.

¿Cómo evoluciona la relación de su pareja protagonista, la teniente Karen Blecker y el brigada José Luis Cano, al enfrentarse a su cuarto caso en esta entrega?

A mí esto me divierte una barbaridad porque, claro, cuando escribí la primera novela de la serie, los dos personajes eran prácticamente dos desconocidos para mí pero, ahora, ya sé perfectamente lo que van a decir, lo que van a pedir en un restaurante, lo que pueden contestar o cómo reaccionan, incluso fuera del entorno laboral. Además, cada vez tienen más intimidad, cada vez son más amigos y tienen a su vez más relaciones en común. Y me gusta mucho ver que cómo cada vez tienen más confianza entre ellos y son capaces de hablar de sus problemas y de entender al otro.

¿Y cómo se estrecha su relación con su tercer personaje protagonista, San Lorenzo de El Escorial, donde vuelve a situar la trama criminal por cuarta vez?

Esto de que el lugar donde transcurre todo sea el personaje principal de la historia es muy común en la novela negra: Alexis Ravelo lo hacía en Gran Canaria, como Domingo Villar en Galicia; Vázquez Montalbán en Barcelona, Andrea Camilleri en Sicilia o Donna Leon en Venecia. Yo me lo paso fenomenal con estos viajes que me proporciona la lectura y como escritora, en este caso, me gusta mucho que se trate de un pueblo, porque el pueblo te da la posibilidad de hablar e investigar con sus habitantes. Yo tengo mucha suerte porque San Lorenzo de El Escorial, a pesar de su cercanía con Madrid, tiene una población que vive y trabaja ahí, evidentemente, gracias al Monasterio; es decir, no es una ciudad dormitorio con la vida en el centro de Madrid, sino un pueblo con mucha vida donde todo el mundo se conoce.

La escritora Teresa Cardona. / NOELIA JGPECELLIN

¿Esa circunstancia favorece o complica presuntamente el esclarecimiento de un crimen?

Hombre, ahí está lo interesante. La cuestión es que, cuando la guardia civil tiene que salir a investigar una muerte en el pueblo, tiene que preguntar a la gente: a las cuatro farmacias, al dueño del colmado, al peluquero; en definitiva, a todos estos personajes que han ido creciendo con mis novelas y que, en muchos casos, son personajes existentes. Me gusta esa idea de que el crimen se resuelva con conversaciones, siguiendo los pasos de la gente.

¿Es cierto que los vecinos de San Lorenzo de El Escorial le piden formar parte de sus novelas?

Eso es un poco tremendo, eh. El otro día, un vecino que es un camarero de un restaurante de la plaza, y que incorporé como personaje de las novelas, hizo una entrevista para televisión y, cuando le preguntaron a quién querría encarnar, soltó: me encantaría ser yo el asesino. Es muy divertido, porque la gente sí que me lo pide, se implican, es muy gracioso. Además, yo reivindico San Lorenzo de El Escorial porque es un pueblo muy bonito que no conoce nadie. Todo el mundo va por el Monasterio, que es una maravilla, pero el pueblo en sí tiene una sustancia y naturaleza que no encuentras en ningún otro sitio.

Alexis Ravelo decía que la novela negra «son las novelas que cuentan la cara B de la ideología», ¿está de acuerdo? ¿Su consolidación se debe a que ha sabido armonizar sus estructuras clásicas con miradas contemporáneas?

Creo que la novela negra te permite acercarte a una parte sociocultural que ni siquiera vemos. A mí lo que me gusta muchísimo en mis novelas es plantear dilemas éticos, porque muchas veces tendemos a prejuzgar a la gente y a ser muy intolerantes, sin ponernos en los zapatos del otro. Por eso, a mí me gusta mucho trazar dos líneas temporales de pasado y presente, con las que permito al lector conocer a los personajes y que se meta realmente en sus zapatos. Creo que la filosofía lleva siglos intentando hablar de la ética, pero es muy bonito cómo la novela negra es un gran vehículo para ello.

La semana próxima regresa al festival Aridane Criminal, ¿qué destaca de este encuentro de novela negra en la isla de La Palma?

Yo asocio mucho este festival a Alexis Ravelo [su fundador], que además me acogía con ese abrazo de oso que tenía. Su muerte ha sido una tremenda pérdida, tanto literaria como humana. Imagino que le rendiremos homenaje y que gritaremos su frase: ¡Lean, carajo!

En el género noir, los protagonistas de Vázquez Montalbán, Petros Márkaris, Andrea Camilleri o el propio Ravelo, entre muchos otros, se distinguen como grandes sibaritas gourmets. ¿Con qué personaje se sentaría a comer, con su consiguiente sobremesa larga?

(Risas). Pues comer, lo que es comer, nunca comería con el comisario Montalbano, de Camilleri, porque nunca habla mientras come. Seguro que me daría un paseo con él por la playa, pero después me gustaría comer con Leo Caldas, el inspector de Domingo Villar, y que me enseñase Galicia, que lo conozco muy mal, ya que desgraciadamente Domingo ya no lo puede hacer. Esta sería mi mejor combinación.