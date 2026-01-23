Sunblast 2026 vuelve a Costa Adeje como epicentro musical del verano en Canarias

El Festival Sunblast regresa el próximo 8 de agosto de 2026 a Costa Adeje, en el sur de Tenerife, consolidándose una vez más como uno de los eventos musicales más importantes del Archipiélago y una referencia indiscutible del circuito europeo de festivales de verano. Con más de una década de trayectoria, Sunblast se ha posicionado como el festival multistage más grande de Canarias, gracias a un formato 360º único en el mundo y a una propuesta artística y experiencial que trasciende lo puramente musical.

Desde su nacimiento en 2012, el Festival Sunblast ha mantenido una evolución constante, agotando entradas en cada una de sus ediciones y ampliando año tras año su alcance, su producción y su impacto. En 2026, el festival da un nuevo paso hacia una experiencia transformadora que conecta los estilos musicales más influyentes del momento en un mismo espacio, reafirmando su vocación de encuentro entre culturas, sonidos y públicos diversos.

La edición de 2026 contará con seis escenarios funcionando de manera simultánea, ofreciendo una programación continua durante más de nueve horas de música ininterrumpida. Este despliegue técnico y artístico convierte a Sunblast en un evento sin precedentes en Canarias, capaz de albergar propuestas musicales que van desde la electrónica y el techno hasta el hip hop, el urbano y otras corrientes contemporáneas que marcan tendencia a nivel internacional.

La organización del festival promete para esta nueva edición una programación ambiciosa y aún más diversa, en línea con el espíritu que ha definido sus últimas convocatorias. Sunblast no es solo un festival de música, sino una experiencia colectiva que celebra la libertad, la creatividad y la convivencia. Su cuidada producción, cada vez más innovadora, refuerza la sensación de estar ante un evento inmersivo donde el público no solo asiste a conciertos, sino que forma parte activa de una comunidad vibrante que vive el festival como un acontecimiento social y cultural.

A lo largo de su historia, el Festival Sunblast ha contado con la participación de artistas de primer nivel y referentes de la escena musical nacional e internacional. Nombres como Quevedo, Tego Calderón, Kase O, Cruz Cafuné, Timmy Trumpet o The Martínez Brothers han pasado por sus escenarios, contribuyendo a forjar una identidad sonora ecléctica y de alto nivel que atrae a miles de asistentes en cada edición.

Más allá de su relevancia artística, Sunblast se ha consolidado como un motor cultural y económico para Canarias. El festival contribuye de manera significativa a la proyección de Tenerife como destino musical y turístico de referencia en Europa, atrayendo a un público procedente de distintos países que encuentra en la isla una combinación única de sol, playa y música. Esta fusión ha convertido al evento en un símbolo del verano canario y en una cita imprescindible dentro del calendario cultural del Archipiélago.

Con la vista puesta en el 8 de agosto de 2026, el Festival Sunblast se prepara para volver a transformar Costa Adeje en un punto de encuentro internacional donde la música, la innovación y la experiencia compartida se dan la mano, reafirmando su posición como uno de los grandes festivales del sur de Europa.

La puesta de largo en la capital española en FITUR contó con un sólido respaldo institucional con la presencia de Rosa Dávila presidenta del Cabildo de Tenerife , Jessica de León, consejera de turismo del Gobierno de Canarias y Patricia Paulsen, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, que certifica la relevancia de este evento para el archipiélago

Sunblast cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento Adeje, Gobierno Canarias, Turismo Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y Juventud del Gobierno de Canarias.

Lost Nomads celebrará su próxima edición el 4 de abril de 2026 en Costa Adeje, consolidando la llegada a Canarias de un festival de proyección internacional que combina música de vanguardia, experiencia boutique y un firme compromiso con el entorno. Tras su nacimiento en el desierto de Agafay, en Marrakech, y su posterior paso por destinos como Dubái, el festival elige ahora Tenerife como nuevo escenario para una cita que aspira a situar a la isla en el mapa global de los grandes eventos culturales contemporáneos.

Desde su origen, Lost Nomads ha construido una identidad muy definida basada en la transformación de entornos extraordinarios en espacios de encuentro cultural. Su propuesta va más allá de la música, integrando paisaje, identidad local y una cuidada producción inmersiva que atrae a un público internacional selecto. En 2026, el festival traslada esta filosofía a Costa Adeje, convirtiendo el sur de Tenerife en un enclave irrepetible para vivir una experiencia que refuerza la imagen de la isla como destino exclusivo, moderno y conectado con las tendencias culturales globales.

La celebración del festival durante la Semana Santa garantiza una visibilidad internacional estratégica y una alta ocupación turística, situando a Lost Nomads como un potente dinamizador económico y cultural. Con una asistencia estimada de casi 10.000 personas, el evento contribuye a la proyección exterior de Tenerife y a la generación de empleo directo e indirecto, además de un importante impacto mediático y en redes sociales.

El cartel artístico de Lost Nomads se caracteriza por reunir a algunos de los nombres más influyentes de la escena electrónica y house a nivel mundial. Artistas como Black Coffee, Peggy Gou, Solomun, Andrea Oliva o Dennis Cruz han formado parte de ediciones anteriores, consolidando la reputación del festival como una cita imprescindible para los amantes de la música electrónica de calidad. En Tenerife, esta propuesta se complementará con la participación de talento local, reforzando el vínculo entre la escena internacional y la identidad cultural canaria.

Uno de los pilares fundamentales de Lost Nomads es su visión responsable de la cultura. El festival se presenta como un evento puntero en sostenibilidad, con el objetivo de evolucionar hacia un modelo de impacto ambiental mínimo y avanzar progresivamente hacia la neutralidad de carbono. Esta filosofía se traduce en una producción consciente, alineada con los valores actuales de respeto al entorno, sin renunciar a la excelencia artística ni a la experiencia del público.

Lost Nomads no es solo un festival, sino una forma de entender la cultura como motor de transformación social, económica y territorial. Su llegada a Tenerife supone una oportunidad para reforzar la posición de Costa Adeje y de la isla en el circuito internacional de eventos premium, atrayendo a nuevos públicos y generando un legado positivo que va más allá de un solo día de celebración.

Con la vista puesta en el 4 de abril de 2026, Lost Nomads se prepara para ofrecer en Costa Adeje una experiencia única que une música, paisaje y comunidad, consolidando a Tenerife como un destino cultural de primer nivel en el calendario global de festivales.

Lost Nomads cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Adeje, Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Juventud del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el área de Sostenibilidad y Medioambiente del Cabildo de Tenerife.