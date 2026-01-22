Humor con mensaje: Cristito agota entradas en el Leal

Turno para el humor el próximo lunes, día 26 de enero, en el Teatro Leal de La Laguna. El tinerfeño Cristofer Díaz Padrón, conocido artísticamente como Cristito, lleva hasta el recinto cultural de la calle Carrera su espectáculo Las noches con Cristito y la madre canaria. Se trata, explica, de un formato escénico que combina «humor costumbrista, improvisación y relato emocional» con el que recorrerá, luego, las distintas islas del Archipiélago. Para su cita con el público lagunero, que arrancará a las 20:30 horas, ya están todas las entradas vendidas. La gira, por tanto, comienza bien. «Es un momento importante, Aunque llevo toda la vida trabajando en el espectáculo, esta es mi primera gira como tal. Hay nervios, claro, pero también mucha ilusión».

Las redes sociales se han convertido, como en muchos otros oficios, en un puente esencial para la transmisión del humor. A Cristito le ha pasado lo mismo. «En redes y en el directo ves qué conecta con la gente, qué funciona y qué no. El escenario, tanto virtual como teatral, es donde se aprende de verdad». La forma de divertir que tiene este artista no está vacía, tiene mensaje. «El humor es la base, pero siempre hay un mensaje. Me interesa conectar, que la gente se sienta identificada y comprendida. Mostrarme como soy, sin filtros, y recordar que todos somos personas normales con nuestras luchas». De hecho, el humorista trata temas muy serios y que tienen que ver con su propia experiencia en el campo de la salud mental. «El personaje de Cristito nació contando mi propia realidad: una depresión, deudas, una etapa muy complicada. Empezar a crear contenido fue, en realidad, un ejercicio terapéutico recomendado por mi psicóloga. Con el tiempo se convirtió en parte de mi proceso de mejora. No hablo de una cura definitiva, porque la depresión es algo con lo que aprendes a convivir, pero hoy estoy en un momento muy bueno y feliz».

Entre todos sus personajes, que desfilarán por el escenario del recinto cultural lagunero para hacer las delicias del público, Cristito elige a uno como su preferido: «Lala, sin duda. Me crié rodeado de mujeres canarias, del norte de la Isla, y ese personaje es como estar en casa. Para mí es algo muy natural».

Para concluir, se atreve a resumir en una única frase la estructura con la que ha diseñado su primera gira por Canarias. «Siempre empiezo con tres ideas: conocerte, amarte y respetarte. A partir de ahí, todo fluye. Es un mensaje sencillo, pero muy necesario hoy en día, en un contexto lleno de estereotipos y exigencias externas».

Al tiempo que trabaja en zanjar todos los detalles de esta primera gira por las Islas –con unos muy buenos datos de ventas– también prepara otro tipo de encuentros más personales con sus seguidores. «Queremos crear espacios más íntimos para escuchar a la gente, no solo desde el humor».