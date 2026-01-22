García Ramos encara a la muerte en su último proyecto literario

El filólogo y escritor Juan-Manuel García Ramos (San Cristóbal de La Laguna, 1949) experimenta con la muerte en su última aventura literaria, un ensayo titulado El temor de morir, de la Colección Mercurio 115, donde el Premio Canarias de Literatura 2006 reflexiona de cómo el modo de encarar uno la muerte depende de la calidad de vida que enfrentamos y disfrutamos. «Trato de transmitir a los lectores la concepción de la muerte desde un punto de vista religioso, buscando una conexión a través de la medicina y, por supuesto, aportando varias cuestiones filosóficas y culturales».

El doctor en Filología Románica y Catedrático Emérito de la Universidad de La Laguna admite que en una parte de este trabajo se percibe la curiosidad que le genera la labor desarrollada por el médico Manuel Sanz Segarra, uno de los pioneros en el uso de la cirugía laparoscópica en España. Aunque la parte que más le llama la atención es la referida a una experiencia cercana a la muerte (ECM) que se produce en el instante en el que el antiguo jefe de Cirugía Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge tiene un contacto con un paciente que es recuperado después de estar en el estado de muerte clínica, mientras realizaba una guardia.

El temor de morir / El Día

Aportación de fuerzas extrañas

García Ramos asegura en este texto que «aprender a morir es el reto más hermoso que nos ofrece la vida», tomando como referencia una idea del novelista noruego Frode Grytten, pero también menciona que otra de las variables que toca en este proyecto son «las aportaciones de fuerzas extrañas, es decir, de una serie de capacidades cognositivas extras de las que yo mismo tengo una referencia bastante próxima», apunta en relación a una vivencia de su abuelo, superviviente del Valbanera, un buque propiedad de la Naviera Pinillos que naufragó en 1919 en aguas próximas a La Habana. «Él se bajó en Santiago de Cuba junto con otras personas porque percibió que algo malo iba a suceder», relata de un suceso que acabó con 488 fallecidos y al que hace referencia en las páginas de El zahorí del Valbanera.

En El temor de morir, un ensayo desde la experiencia personal en el que se encara un fenómeno que está entre las preocupaciones centrales del ser humano, García Ramos trata de conciliar los hallazgos y avances de la medicina actual, en cuanto a descubrirnos nuevas concepciones del fenómeno de la muerte, no como un fin absoluto, sino como un paso a un nivel de conciencia cósmica superior, así como a valorar los progresos terapéuticos, ayudados por la Inteligencia Artificial, para alargarnos la existencia hasta edades que hoy nos parecen utópicas.

Al mismo tiempo, el presidente de honor del Partido Nacionalista Canario y exparlamentario regional en varias legislaturas, recorre sucintamente los esfuerzos atávicos de las religiones y creencias del mundo, los sistemas filosóficos, el descubrimiento de capacidades humanas para leer acontecimientos futuros, las cábalas incesantes de la literatura para reducir la caducidad de nuestra supervivencia o para advertirnos de los riesgos de una pretendida inmortalidad, sin renunciar a alertarnos, a través de las disciplinas enumeradas, médicas, religiosas, filosóficas, literarias, junto a otros saberes alternativos; a advertirnos de que los seres humanos poseemos potencias cognoscitivas y comunicativas que escapan a toda lógica convencional.