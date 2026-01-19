Manolo Millares, en su centenario, por Elvireta Escobio

Tal día como hoy, un 17 de enero, solo que en domingo y en 1926 -hace cien años- nacía en Las Palmas de Gran Canaria Manolo Millares, el sexto de los nueve hijos del poeta y catedrático de instituto (un decenio después represaliado) Juan Millares Carló y la pianista Dolores Sall.

Apenas dos meses antes había fallecido Alonso Quesada, y Martín Chirino, su futuro compañero de diáspora, retozaba en la cuna de una casa próxima (en este caso, el penúltimo de 12 hermanos), con tan solo diez meses de edad. Para homenajear al pintor y escritor, prematuramente desaparecido, en 1972, a sus 46 años, extraemos algunos testimonios de su viuda, Elvireta Escobio, del volumen Elvireta Escobio, bajo la piel de la arpillera.

En marzo, Escobio cumplirá 94 años, y -además de haber sido la única mujer- es ya la única superviviente de la mítica expedición de artistas canarios a Madrid, a bordo del Alcántara, en septiembre de 1955.

El noviazgo

Nos conocimos en el verano de 1946, en Tafira, donde vivía mi familia desde que, unos meses atrás, retornamos de la Península. Los Millares vivían cerca, en la zona de El Reventón, y los hermanos, junto a Manolo, salían de ronda por las noches a dar serenatas.

Además de su evidente atractivo físico, me atrajo su aplomo y su inteligencia. Fue un flechazo mutuo. El problema, en esos inicios, es que yo era una adolescente de apenas 14 años y tuvimos que mantener nuestro idilio en secreto.

Desde muy joven, era muy empecinado, y tenía clarísima su vocación artística, pues, sobre todo, sabía muy bien qué no quería. Rehusó cualquier trabajo fijo y, durante ese tiempo, él no paraba de hacer acuarelas como modo de supervivencia.

La marcha fallida

Siempre tuvo muy claro que quería salir de las Islas pero, por falta de recursos, no pudo hacerlo hasta 1953, por primera vez, ¡a sus 27 años!, cuando fue invitado al Congreso de Arte Abstracto de Santander.

Sin embargo, tuvo una primera intentona de marchar a Madrid, en 1948. Néstor Álamo, secretario del Cabildo, le prometió una beca y mientras tanto le compraba acuarelas a un precio irrisorio.

Finalmente, la beca llegó, pero era un único pago de seis mil pesetas. ¿Quién puede marcharse a un Madrid desconocido con tan poco? Se subió al barco, pero, tras una noche lluviosa, Manolo Millares se bajó antes de partir.

La marcha definitiva

La salida definitiva, en el Alcántara, se gestó en nuestra casa de recién casados, en la calle Galileo, en Las Canteras. Mi padre nos ayudaba económicamente y la casa se convirtió en un refugio creativo.

Allí se planearon exposiciones colectivas y las salidas a Madrid o Venezuela. Todos teníamos claro que había que marcharse. Para Manolo, era una necesidad imperiosa, casi una obsesión.

La decepción insular

El ambiente era tan decepcionante y opresivo, que Manolo acuñó su famosa "técnica de la mezquindad", una crítica al ambiente artístico local. Incluso recibió una carta anónima con esquelas.

La incomprensión hacia el rigor artístico de Manolo no fue solo insular, también existía en Madrid y a nivel nacional. Parte de la burguesía canaria pensaba que su arte se extravió al abandonar el realismo.

El vínculo con Barcelona

La primera puerta real para Manolo en la Península fue Barcelona, donde tuvo afinidades con Dau al Set y artistas como Tàpies o Guinovart, y su primera muestra individual en 1951.

Allí se respiraba un aire cosmopolita. Destacaría a Joan Brossa y, sobre todo, a Joan Miró, quien habló de él a Pierre Matisse, facilitando su entrada en la galería de Nueva York.

La enfermedad

El primer síntoma fue en verano de 1971, en Las Canteras, cuando sufrió un desvanecimiento. El neurólogo Alberto Portera detectó un tumor cerebral y fue operado de inmediato.

Me aconsejaron no contarle nada sobre lo terminal de su situación. Solo algunos íntimos lo sabían: Manuel Padorno, su hermano y la galerista Juana Mordó.

Ella quería aprovechar la situación para vender más obras. Fue un tiempo de mucho dolor y tensión. Juana me presionaba para intermediar en ventas mientras él trabajaba sin saber nada.

La personalidad

Era muy estricto consigo mismo, casi en exceso. Un niño grande que veía la vida en blanco o negro. Su obra lo refleja: los colores unifican vida y muerte.

Aunque introvertido, tenía una gran empatía con quienes respetaba. Era autodidacta y aprendió inglés solo con la radio. Creía en la creación artística como algo esencial.

Yo me encargaba de todo lo público. Él nunca sacó carnet, y detestaba negociar con marchantes. Solo quería trabajar. En resumen, Manolo Millares era un ser que creaba pensando.