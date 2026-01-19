'Escuchar la sombra', la heroica implicación de Cuba a favor de la República

Un aspecto de la Guerra Civil española que no ha trascendido en los libros de historia de una manera justa e imparcial es la heroica implicación que tuvo Cuba a favor de la Segunda República. De hecho, el país caribeño fue la nación extranjera que más efectivos mandó para defender la legitimidad democrática de nuestro país si lo comparamos con el global de su población. Más que cualquiera de los voluntarios europeos de las brigadas internacionales. Y más, por supuesto, que Estados Unidos.

Pero el director tinerfeño Miguel G. Morales ha logrado enmendar este olvido histórico a través del cortometraje de 30 minutos de duración Escuchar la sombra que rodó a finales de 2024 y que, tras girar por festivales de varios países, se presentará el próximo jueves, 22 de enero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid teniendo pendiente otro pase en la Filmoteca de Cataluña. La película se ha proyectado en dos ocasiones en Tenerife, pero en Gran Canaria sólo se incluyó en el Festival de Cine de Las Palmas de 2025 en un bloque que incluía otros cortometrajes, pero próximamente se espera su estreno oficial aquí.

Ensayo personal

«No es un documental biográfico ni histórico, sino un documental de ensayo personal, y el 80 % está hecho con material inédito que proviene de una búsqueda que empezó en el año 1923 en Nueva York», señala el propio Miguel G. Morales. El motivo de iniciar la investigación en la metrópolis estadounidense fue porque la mayor parte de los cubanos que vinieron a luchar contra el fascismo salieron de la ciudad de los rascacielos ya que ese era el lugar a donde se habían exiliado por la dictadura cubana. De hecho, los archivos encontrados allí forman el grueso del material de la película unido con otros procedentes de La Habana, España, Francia y otros países.

Música

Acompañado por la música de Fajardo, el guion está escrito por el escritor cubano Atilio Caballero y el trabajo tuvo mucha repercusión durante su premiere en diciembre de 2024 en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana ya que muchos de esos hombres que lucharon en España luego tuvieron un papel fundamental en la revolución cubana.

«Hay muchas historias de los voluntarios que vinieron de Francia o Inglaterra, pero los latinoamericanos nunca han estado en ese relato», afirma el director. «Y hay que tener en cuenta que de todo Estados Unidos llegaron alrededor de 2.800 personas, bien a las brigadas o bien a colaborar en grupos de sanitarios, pero de Cuba llegaron 1.400, por lo tanto, la comparación territorio y población es enorme». Y todo esto en medio de la circunstancia de que Cuba había sido una colonia española 30 años antes y que los españoles hicieron un destrozo enorme allí, «pero aun así hubo mucha gente que vino a defender la democracia».

Aproximación más artística

Morales subraya que la obra es un ensayo sobre la historia, «no se cuenta persona por persona, sino que una aproximación más artística sobre unos hechos. No pretende ser una película con una estructura formal o definitiva». Por eso, al igual que otros trabajos de Miguel G. Morales está hecho enteramente con archivos fílmicos, fotográficos y sonoros.

El único material actual que ha añadido son algunas imágenes que se grabaron en Nueva York.

El discurso de La Pasionaria

La idea del filme surgió después de que el cineasta oyera un discurso que Pasionaria dio en Cuba en 1963, en el que recordaba a los voluntarios cubanos que vinieron a España. Y la mujer tiene un papel importante en la obra. «Queríamos normalizar la presencia de las mujeres en la guerra e ir contra esa tendencia en la que solo se limitan a una sola secuencia», añade. Y señala que el cineasta Belkis Vega había realizado un documental sobre los voluntarios cubanos en 1983 titulado España en el corazón, que incluye entrevistas con veteranos.

Dos galardones

La película ha pasado por festivales de todo el mundo, pero en los últimos meses de 2025 ganó dos galardones. El primero fue el Premio al Mejor Cortometraje del Family Film Project. Archive, Memory and Ethnography International Film Festival de Oporto 2025. El jurado la definió como «una investigación de archivo extraordinaria, exhaustiva y extensa que resalta la solidaridad internacional que surgió hace casi 100 años, en un contexto similar al que vivimos hoy». Y destaca su originalidad como obra que «se opone a la tendencia actual a reescribir la historia y borrar episodios de resistencia, incluyendo la importancia de la participación de las mujeres en la lucha contra el fascismo».

Y el segundo ha sido una mención especial en el XII Festival Protesta, Cinema social i pensament ‘crític’, Vic, Catalunya. La obra también fue proyectada recientemente en la Universidad de Nueva York ya que el cineasta estuvo tres meses allí preparando su próximo filme que también está relacionada con la recuperación de la memoria histórica de la República: Brigada Abraham Lincoln.

Vínculo con Cuba

Morales tiene un vínculo especial con Cuba. Su abuelo paterno nació en La Habana, hijo de inmigrantes españoles.

Tras regresar a Tenerife en los años 20, en 1936 fue reclutado por la fuerza, totalmente en contra de su voluntad, junto con muchos otros canarios, para luchar en el ejército de Franco, quien en el momento del golpe estaba destinado en las islas.

Videocreación

El propio Morales estudió en Cuba a finales de los 90 en la Escuela de cine de San Antonio de los Baños. Entre sus últimas realizaciones, en 2018 realiza la video creación, con found footage, Ángel caído, sobre los vestigios de la dictadura española en su isla, obra que se incluyó en la exposición de arte político En medio de su orgullo, comisariada por Adonay Bermúdez.

Al año siguiente ganó el Premio a la mejor película en el Festival Indie Lisboa con el largometraje experimental De los nombres de las cabras. También fue el ayudante de dirección del cineasta José Luis Guerín en su última película De una isla. Y, aparte de su labor como creador, Morales imparte dos talleres sobre su trabajo con archivos fílmicos y fotográficos en el Centro Cultural de España en México.

Investigación

El propio autor reconoce que su trabajo no se puede definir con un término o formato concreto. «A veces una investigación da lugar a una película, a una instalación, o a algo completamente distinto. Más que como creador, prefiero verme como un catalizador del archivo. Los documentales que hago son ensayos personales en los que busco historias que están ocultas en el archivo pero que nunca se han contado»