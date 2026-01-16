‘Harry Potter’ y ‘Star Wars’ se dan cita en Canarias

Mundos Digitales, uno de los principales eventos de artes digitales de España, y entre los más antiguos, repite un año más su edición invernal en Canarias, complementando su ya histórica cita veraniega en A Coruña que cuenta con 24 ediciones. En esta edición participarán destacados creadores de ILM-Lucasfilm, Disney o Rodeo, que han impulsado producciones como Los 4 fantásticos, Star Wars o Frankenstein (2025).

El evento, que el año pasado tuvo lugar en Tenerife, se traslada este año a Gran Canaria, alternando así entre las islas con el objetivo de diversificar y hacer crecer los hubs existentes. Este 2026 tendrá lugar los próximos 6 y 7 de febrero en el Auditorio Alfredo Kraus.

El evento se caracteriza poner el foco en la industria de la animación, los videojuegos y los efectos especiales, haciendo hincapié en el talento, con ponencias y sesiones de perfil altamente técnico. Este congreso se une así a otros festivales de animación que se celebran en las islas, impulsando a la región como una de las capitales europeas de las artes digitales.

La organización en Canarias es resultado de la colaboración de la Zona Especial Canaria y Proexca-Gobierno de Canarias con el Congreso Internacional Mundos Digitales, con el objetivo de incrementar el perfil de Canarias y su industria en la vanguardia europea de las artes digitales. Además, esta segunda edición de Mundos Digitales Canarias cuenta con el impulso del Cabildo de Gran Canaria.

La agenda cuenta ya con ponentes confirmados entre lo más destacado de la industria. Participarán entre otros, Paloma Alperi, de Illusorium Studios, creadores de Secret Level Pacman y precandidatos al Oscar con El Fantasma de la Quinta; Daniele Bigi, de ILM-Lucasfilm, creador de Los 4 Fantásticos, Aladdin o Harry Potter; o Paul Giacoppo, destacado animador y VFX en Star Wars o Superman, entre muchas otras. A todos ellos se unirán destacados estudios canarios como Fortiche, 3 Doubles, Amuse, Atlantis o Gigglebug entre otros. La agenda se seguirá anunciando en las próximas semanas

En anteriores ediciones de Mundos Digitales han participado artistas digitales y técnicos de primer nivel global como Juan Cañada, director del sistema Unreal en Epic Games, uno de los sistemas más usados del mundo para el arte digital; Nathan Santell, de Floating Rock, uno de los estudios más importantes de Nueva Zelanda; Ferrán Domenech, de DNEG, uno de los estudios más importantes del mundo de animación y efectos especiales; o Natahcha Ravlic, jefa de producción de Illumination, creadores de los Minions, entre muchos otros.

Canarias se ha consolidado como uno de los principales hubs emergentes de artes digitales de Europa. En el área de animación ya es reconocido como un hub consolidado, con estudios como 3Doubles, Amuse, B-Water, Fortiche, Atlantis, Mondo, Anima o Tomavision, entre otros, que trabajan en proyectos distribuidos por Warner, Disney, Netflix o Amazon.

Los estudios de animación en Canarias suman superan el millar de empleos, y están en crecimiento continuo.

Además, la Zona Especial Canaria, junto con Proexca, los Cabildos y otros agentes de desarrollo económico, han desarrollado en los últimos años una estrategia de desarrollo del sector de los videojuegos y los efectos especiales que empieza a dar sus resultados con decenas de empresas establecidas y cientos de puestos de trabajo. Son empresas como Platige, creadora de efectos especiales de The Witcher o Tomb Raider; 22Dogs, con proyectos como The Morning Show o Juego de Ladrones; o Flaming Frames, autora de efectos especiales en obras como Wonderwoman, 9 bodies in a mexican morgue, Star Trek o Ex Machina.

En el ámbito del videojuego, productoras como Drakhar, Rising Pixels o Quantum box han desarrollado videojuegos como La Patrulla Canina, Hotel Transilvania o My Little Pony desde las Islas.