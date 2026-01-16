Las galerías de arte irán a la huelga por "la falta de respuesta del Gobierno" sobre el IVA reducido: "Se cierra el mayor museo de España"

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo ha anunciado este viernes que las galerías españolas interrumpirán su actividad cerrando sus puertas del 2 al 7 de febrero ante la "parálisis y falta de respuesta" por parte del Gobierno sobre una reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. "Se cierra el mayor museo de España", aseveran.

Así lo ha hecho saber la junta directiva del Consorcio -al que pertenecen cerca de 120 galerías- en un comunicado en el que, además, avanzan que cesarán en "toda colaboración gratuita" con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses.

El Ministerio de Cultura conoce "la demanda del sector" y la comparte, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun, pero recuerdan que "depende" del Ministerio de Hacienda, a quien le han "trasladado la petición en más de una ocasión".

"Dejaremos de hacer todos aquellos trámites que habitualmente realizamos sin cargo alguno para las instituciones, como son: la localización de coleccionistas para préstamos, entrega de material gráfico, búsqueda de archivo, gestión y coordinación de transportes, asesoramiento en montaje, etc", añade el Consorcio.

Estos paros en su actividad, que defienden que es "imprescindible para la sociedad" porque ofrece un acceso gratuito y constante a la cultura, llegan porque se han visto "obligados" a tomar medidas ya que la situación está "amenazando seriamente la sostenibilidad del trabajo de artistas y galerías".

"La falta de acción por parte del Gobierno de cara a la adopción de un IVA cultural como han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de nuestros artistas", reiteran.

Esta decisión llega después de que el pasado 10 de diciembretanto el Consorcio como Art Barcelona, Arte Madrid, AGACC Cantabria, AGAS Sevilla, Art Palma Contemporani, CONTEMPORANEA Galicia, LAVAC y más de 1.000 artistas españoles visuales leyesen el manifiesto 'Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA' en el que pedían la reducción del IVA y ya avisaban de que las galerías se "ahogan".

En dicho documento, los artistas piden al Gobierno que transponga de forma "inmediata" la Directiva europea y que reduzca el IVA a cifras similares al entorno europeo, que se sitúa entre un 5% y un 8%, y lamentan que España "penalice" su trabajo con un IVA "100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros".

Ahora, y ante la falta de respuesta, explica el Consorcio, reiteran que estos espacios siguen siendo "los grandes olvidados de las políticas culturales" y aseguran que se encuentran en desventaja frente a sectores como el de la música, las artes escénicas o el cine.

"Esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura", continúan en el comunicado.