Videopodcast
Ignacio Martínez de Pisón, en el podcast del suplemento ABRIL: “La familia es el ámbito de la tragedia y de los grandes conflictos”
El escritor, cuyo último libro, ‘Ropa de casa’, una suerte de memorias literarias, refleja los cambios vividos por la sociedad española en las últimas décadas, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) es escritor de muchos temas, pero hay uno, la familia, y dentro de ella el padre, sobre el que gravita la mayor parte de su ficción. Así lo cuenta, entre muchas otras cosas, el propio autor durante la conversación que esta semana protagoniza en ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Su último libro, ‘Ropa de casa’, publicado en 2024, es un ejemplo más de ello, ya que es un retrato de formación, unas memorias literarias que reflejan los profundos cambios vividos por la sociedad española, que en muy poco tiempo pasa de una rancia dictadura a una democracia consolidada que se integra en Europa.
“La familia es el tema universal y eterno. En la Biblia se hablaba de historias de familia, las tragedias griegas eran historias de familia. Son de esos temas que nos ponen en comunicación a los seres humanos de los lugares más alejados y de las épocas más distantes, siempre hay algo en común en esas tensiones internas. La familia es un gran tema literario porque, por un lado, es una jaula en los momentos de optimismo y felicidad, pero también es un cobijo en los momentos de debilidad. Es el ámbito de la tragedia, de los grandes conflictos, pocos conflictos son tan intensos como aquellos en los que están implicados los lazos de sangre”, resume Martínez de Pisón.
En la charla, el escritor confiesa cómo la pérdida de su padre a los nueve años es algo que lleva arrastrando toda su vida y se ha reflejado, de algún modo, también, en todos y cada uno de los libros que ha ido escribiendo.
Puedes ver el videopodcast completo aquí
- Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
- Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules
- Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante
- El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera de mañana se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil
- Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca en una semana
- Ya hay nombres sobre la mesa para reforzar al CD Tenerife en el mercado de enero
- Narcotráfico en Tenerife: un Popeye lleno de metanfetamina revela una red con raíces en México