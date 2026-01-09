Ansorena muestra en Madrid la obra de Chirino

Ansorena, una de las galerías y casas de subastas más importantes y prestigiosas de España, inauguró ayer en Madrid una exposición dedicada al mundo de la escultura que incluye cinco piezas destacadas del canario Martín Chirino (1925-2019).

El proyecto, titulado Escultura 2026, estará expuesto en su sede de la calle Alcalá hasta el próximo 4 de febrero. En concreto, se han seleccionado para esta muestra obras del artista grancanario realizadas entre 1973 y 2009: Öology, Viento, Cabeza. Crónica del siglo XX, Árbol. La mirada del horizonte y Taurus.

«La relación de Ansorena con Martín Chirino fue siempre cordial y cercana mientras el artista estuvo con vida, y tenemos una gran amistad con su hija Marta. Desde entonces, su obra ha seguido estando presente en la galería, y en las exposiciones colectivas de escultura organizadas por Ansorena es habitual incorporar piezas suyas como referencia esencial de la escultura española contemporánea», explicaron desde la institución.

Esta es la primera aventura expositiva del año de esta sala, que atesora una larga trayectoria vinculada al mundo del arte que se remonta hasta 1845. Ansorena es conocida tanto por su historia como taller de joyería de la Casa Real como por ser un referente del mercado del arte y de las antigüedades, además de un clásico de ferias y subastas.

Escultura 2026, detallan, es una muestra colectiva que reúne la obra de ocho escultores fundamentales del panorama artístico español y propone un diálogo entre la tradición escultórica del siglo XX y las prácticas contemporáneas. «Traza un recorrido por distintas generaciones, lenguajes y materiales, poniendo en relación a cuatro artistas consagrados, referentes clave de la escultura española, con cuatro escultores contemporáneos vinculados a la galería, entre ellos una nueva incorporación».

Consagrados españoles

Es en el apartado de los consagrados españoles donde se enmarca la obra del recordado grancanario. Martín Chirino está considerado como el más cosmopolita de los artistas canarios del siglo XX. Premio Nacional de Artes Plásticas, fue un intelectual del arte que nunca renunció a sus raíces canarias, donde dejó una fundación que mantiene vivo su nombre. Su obra es ingente y se encuentra en plazas, museos y colecciones de todo el mundo. «Fue uno de los grandes renovadores de la escultura en hierro», destacan desde Ansorena.

Acompaña a Chirino el valenciano Amadeo Gabino, a quien la galería define como un destacado investigador tanto en lo formal como en lo constructivo. Completa este trío del siglo XX Luis Sánchez, cuya obra «actúa como puente entre la escultura y la arquitectura».

Junto a ellos se presenta el trabajo de Carlos Albert, Jesús Curiá y Alberto Bañuelos, artistas contemporáneos representados por la galería y cuyas obras «reflejan una escultura actual marcada por la experimentación formal y la diversidad de materiales».

Carlos Albert trabaja principalmente con hierro y desarrolla piezas de gran formato que dialogan con el espacio; Jesús Curiá crea esculturas figurativas centradas en la figura humana; mientras que Alberto Bañuelos se mueve en el terreno de la abstracción, utilizando sobre todo la piedra para generar formas sólidas y reflexivas. Completa la muestra David R. Caballero, cuya obra se basa en la abstracción geométrica con aluminio.

«Escultura 2026 se concibe como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, ofreciendo al espectador una visión amplia y coherente de la evolución de la escultura española, desde los grandes maestros hasta las voces actuales que continúan redefiniendo el medio», concluyen desde Ansorena.

La decana institución madrileña ha mostrado siempre una especial sensibilidad con el arte canario. En mayo del año pasado, por ejemplo, inauguró una exposición dedicada a su colección de arte contemporáneo con obras de una quincena de artistas, entre las que destacaba una pieza del surrealista tinerfeño Óscar Domínguez: Lion, la fênetre (1936), una de las célebres decalcomanías del autor tacorontero.