La Policía recupera dos grupos escultóricos de bronce de época romana sacados ilegalmente de España

La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d. C., que salieron ilegalmente de España y que serán depositados este jueves en el Museo Arqueológico Nacional.

Según explica la Policía, las piezas, de época romana y de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia.

Responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía detallarán la investigación en un acto que se celebrará en el Museo Arqueológico al que asistirán el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, José Ángel González, y representantes del Ministerio de Cultura.